Frank de la Jungla habló en la crónica rosa de Es la mañana de Federico del incidente con un ciervo dado a conocer este lunes. Unas impresionantes imágenes que han dejado a Frank "dolorido, pero bien. He tenido que trabajar esta mañana y normal". No obstante, las imágenes de la grabación no engañan: la vida de Frank corrió peligro. Así lo explicó él en esRadio: "Un ciervo, el macho alfa del grupo, me enganchó bien. Si es un toro te mete tres embestidas y te mata".

"El problema es que normalmente encuentran una salida cuando está cerca, y al no encontrarla se sintió amenazado y tiró a por mí. No es la primera vez que pasan estas cosas pero estaba en directo", dijo Frank Cuesta en Es la mañana de Federico.

"Lo primero que hice fue meterme en mi casa, graparme los agujeros para hacer un vídeo y decirle a la gente que estaba bien y no pasaba nada. Es una grapadora especial para animales par cuando pones puntos, de emergencia. Después me fui al hospital porque no podía respirar", dijo en esRadio.

Las radiografías, explicó, finalmente mostraron "dos costillas rotas y magulladuras. Estoy todo azul, parezco un pitufo", dijo con su habitual humor, recordando que vivió el incidente totalmente solo ya que la cámara que capturó los acontecimientos no estaba operada por nadie: "La cámara es una de seguridad que uso para hacer los directos. Yo aquí vivo solo", dijo sobre el entorno natural en el que trabaja y reside.

¿Pasó miedo Frank Cuesta durante la embestida del ciervo? Él prefiere ceñirse a los acontecimientos: "Yo desde el momento en que vi que se me tiraba encima me enganché a él. Lo que tengo que hacer es tirarme al suelo y bajarle la cabeza para que no tenga impulso. Luego lo que hago es mantenerle la cabeza baja; en un momento cogí una piedra para intentar darle pero no pude". Y así hasta que "se cansase", o esa era su intención, hasta que e ciervo le soltó. "Le tiré dos piedras y salí caminando normal, dándole la espalda".