India Martínez, sobre los rumores en torno a Sergio Ramos: "No me suelen preguntar, no se atreven"

El rumor de un antiguo romance entre India Martínez y Sergio Ramos ha vuelto a la actualidad después de que un reportero de Socialité le preguntara directamente a la cantante en los Premios Dial 2024. Las informaciones van más allá y apuntan a que la artista es la "culpable" de la supuesta crisis matrimonial entre el futbolista y Pilar Rubio, ya que siempre habría ocupado un lugar especial en su corazón.

Ninguno de los dos se había pronunciado al respecto y en el caso de la propia India, porque nunca le habían preguntado. La sevillana se mostró de lo más profesional ante la pregunta y se sinceró a la hora de responder. "Es que no me suelen preguntar, has sido el primero. No se suelen atrever", dijo sorprendida pero contestando con calma. Muy sincera y sin perder el sentido del humor, India confesó en el photocall que no tiene intención de hablar de los demás: "Solo hablo de mí, no voy a hablar de otra personas (...) No entro, paso", añadió.