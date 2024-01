Pepe Rodríguez habla de los problemas que ha tenido con sus hijos por la fama

Pepe Rodríguez ha cambiado los fogones de Masterchef para lanzarse a la aventura salvaje junto al presentador Jesús Calleja en el programa de Cuatro, Planeta Calleja. El chef viajó hasta Campania, una región italiana, para mostrar una nueva faceta hasta ahora desconocida y hablar de algunos aspectos de su vida más íntima y de cómo han vivido su salto a la fama su mujer y sus hijos.

Confiesa que aunque sus hijos han llegado a reprocharle "el poco tiempo que pasaba con ellos", han entendido lo sacrificado que es su trabajo: "Son los mejores del mundo entero. Qué voy a decir, son mis hijos, a los que más quiero, pero alguna vez me han dicho: ‘Papá, si tú no estás nunca aquí’. Te la sueltan los cabritos", bromeó, asegurando que pese a todo mantiene una estupenda relación con ellos: "A ninguno de los tres les hace gracia el tema de la fama, porque lo han sufrido, sobre todo a la mayor le ha hecho menos gracia porque la pilló en una época un poco más mayorcita y se metían con ella. Mi hija pequeña piensa que su padre es famoso de toda la vida".

Sobre si alguno de ellos ha sacado su pasión por la cocina, Pepe Rodríguez afirmó que no cree que ninguno, por ahora, vaya a seguir su camino: "Están estudiando, ellos están haciendo sus carreras. ¿Podría ser alguna vez? Sí, pero es muy difícil, es que yo me crie en un restaurante, ellos se han criado en su casa con su padre y con su madre, yo me crié en un bar".

Aunque está en la tele, asegura ser "un hombre de cocina" y piensa centrarse en ella "cuando los focos se apaguen": "Recibí una llamada y me dicen de quedar, me cuentan que se dedican a hacer programas de televisión", añadiendo que él no conocía el formato del programa. "Hicimos un programa piloto, estuve 12 horas allí grabando y cuando llegué a mi casa le dije a mi mujer ‘ojalá que no me llamen, no he entendido nada de lo que ha pasado allí’", recordó sobre sus comienzos en el talent show: "Yo estaba muy a gusto en mi cocina".