El aprieto en el que Genoveva Casanova puede poner a Federico X si decide demandar a la prensa

Genoveva Casanova tiene claros los pasos que seguirá después de las informaciones publicadas tras tras la aparición de sus fotos con Federico X de Dinamarca. Unas imágenes en las que las socialité mexicana aparecía paseando junto al entonces heredero al trono danés y que hicieron saltar las alarmas sobre una posible relación sentimental a espaldas de Mary Donaldson. Un tsunami informativo que no solo afectaba a la imagen de la Corona Danesa, que se apresuró a coronar a su nuevo rey, sino que también ha trastocado la vida de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo que continúa alejada de la vida pública y estudia medidas legales contra los medios de comunicación.

Cabe recordar que la primera reacción de Genoveva ante esas imágenes fue la emisión de un comunicado firmado por su abogados que amenazaba con llevar a los juzgados a todos a aquellos que relacionasen a su cliente con el rey de Dinamarca: "Todas las querellas y demandas están en trámite (...). No las estoy presentando yo, las está presentando ella con mis abogados y pagarán el daño que han hecho a ella y a mis hijos. Es intolerable que se descuartice a las personas, ya no de una manera injusta, sino absolutamente diabólica", dijo esta semana su expareja Cayetano Martínez de Irujo en Espejo público.

Sin embargo no será fácil para Genoveva llevar a cabo este proceso judicial, tal y cómo explica nuestra compañera de esRadio, Paloma Barrientos, en El Confidencial pues, en el caso de que hubiera juicio, se podría solicitar la presencia como testigo de Federico de Dinamarca. En conversaciones de la periodista con abogados, le explican que en España, Federico de Dinamarca "no tiene fuero que le otorgue un privilegio para declarar o no delante de un tribunal de justicia". Y continúa: "La protección al honor la regula la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo. La querella es penal y es necesario un acto de conciliación previo antes de plantear cualquier acción penal por calumnia y por injuria".

Por tanto, la idea de Federico de Dinamarca acudiendo a un juzgado en nuestro país "no es tan descabellada" como pueda parecer: "Es un tema muy complejo y todo depende finalmente del juez. Los abogados estamos acostumbrados a pedir testigos y luego puede llegar el juez y el fiscal y no lo creen conveniente", explican los letrados.

Eso no significa que sea algo que vaya ocurrir pues hay rumores que aseguran que Genoveva sigue en contacto con su amigo y este podría quitarle la idea de llevar este asunto a los juzgados: "Los rumores sobre que puedan estar relacionados no infringen ninguna ley" y solo serviría para volver a traer a la actualidad este tema que la Casa Real danesa trata de olvidar.