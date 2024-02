Federico recuerda a Irene Montero sus inicios con Iglesias: "¿Eres celosa? ¿Qué pensará Tania Sánchez?"

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico ha hablado sobre la controvertida entrevista que ha ofrecido esta semana Irene Montero en el podcast conversacional Animales Humanos. Una charla en la que la exministra habla sobre su relación con Pablo Iglesias y su negativa a ‘abrir’ la relación pese a que "respeta" la decisión cada pareja.

"No me veo capaz de exponerme a una relación abierta. Me veo muy lejos de poder intentarlo, aunque soy consciente de que mi posición no es la más saludable", indicó, asegurando que aunque le resulta "fácil de entender" le parece "imposible de ejecutar": "La imposición de las relaciones monógamas están llenas de muchos mitos y mandatos que nos hacen sufrir muchísimo y entiendo que puedas sentir estos vínculos intensos con más de una persona al mismo tiempo. Me resulta absolutamente fácil de entender, pero imposible de ejecutar".

Estas declaraciones han sorprendido a Federico Jiménez Losantos, que ha recordado en esRadio los inicios de la relación de Irene Montero con Pablo Iglesias: "¿Que eres celosa? ¿Qué pensará Tania Sánchez de tus declaraciones?", se ha preguntado, haciendo referencia a la época en la que Pablo Iglesias habría solapado ambas relaciones: "La época en la que Iglesias estaba con Tania, aparece la becaria Irene, ¿ahí no te daban celos o te daba rabia? Recién liada con Pablo, miraba con cara de odio a Tania, a la que había mandado detrás de una columna en el Congreso, como si los cuernos se lo hubiesen puesto a ella".

Para Jiménez Losantos, Montero se comporta como "una niña pija sin estudios" que ha empezado a hablar sobre Pablo Iglesias y de si es celosa "por una herencia heteropatrial" con la única intención de dar comienzo a su campaña para la europeas: "Esta señora que da lecciones de feminismo y que ha soltado a más de 1200 violadores, le quitó el novio, el jefe, a otra mujer".

Además ha señalado el renuncio de Irene Montero durante la entrevista cuando asegura que su madre le ha llegado a preguntar si sigue o no con Pablo Iglesias: "Dice: ‘En una ocasión me preguntó mi madre si estaba con Pablo’. Con estas declaraciones lo que deja claro es que en algún momento la relación ha dejado de existir".