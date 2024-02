La emoción de Tana Rivera como imagen de la feria de San Isidro a pesar de la distancia de sus padres

Tana Rivera fue una de las grandes protagonistas de la gala que dio a conocer los carteles de la feria de San Isidro 2024 y que acogió este jueves la Plaza de Las Ventas de Madrid. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo recogió el premio Plaza 1 de ‘Juventud y Tauromaquia’ de la mano de su amiga Victoria Federica Marichalar, un galardón otorgado por su compromiso y afición por el mundo del toro, además de su presencia en las plazas más importantes de nuestro país.

Muy nerviosa y poco acostumbrada a hablar en público, la joven dio un discurso de agradecimiento ante los presentes en el que destacó la figura de su padre. "Desde muy pequeña y de forma natural he vivido muy de cerca el mundo del toro. He conocido las alegrías y los sinsabores de una profesión a la que mi padre ha entregado su vida", comenzó.

"Al tiempo que aprendí a andar ya daba la vuelta al ruedo en sus brazos para compartir con él momentos de gloria y triunfo (...) Compartí sus desvelos, sus sueños y miedos por triunfar la tarde siguiente, el dolor de los golpes en la plaza. Así crecí, al lado de un torero que llevó sus insignes apellidos, Rivera y Ordóñez, sin olvidar Dominguín, al lugar que les corresponde", destacó. Tampoco se olvidó de su familia materna, donde "la tauromaquia ha tenido un protagonismo importante": "Mi abuela Cayetana fue una de las mejores aficionadas que jamás conocí".

Para finalizar, reafirmó su compromiso con la tauromaquia asegurando que "siempre estaré allí donde me necesite": "Cuando me propusieron ser la imagen del cartel de esta temporada, acepté sin duda, siendo un privilegio para mí".

Tras su discurso se presentó el cartel oficial de la feria de San Isidro, donde este año ocupa un destacado primer plano. La propuesta para 2024 es una interpretación de un cartel del siglo XIX donde la joven aparece vestida con un espectacular traje diseñado por Lorenzo Caprile. Una experiencia que Tana vivió "con mucha emoción" y por la que se mostró enormemente agradecida y emocionada. Junto a ella, Alejandro Talavante, José María Manzanares y Borja Jiménez.

No es la primera vez que el modisto madrileño deslumbra con sus diseños goyescos. En la memoria de nuestro país quedó el conjunto de inspiración taurina que lució la infanta Elena en 2010 para la boda de la princesa heredera Victoria de Suecia y el príncipe Daniel y que dejó impresionada a la prensa internacional.

Esta noche tan especial tuvo, sin embargo, un sabor agridulce. Tana Rivera estuvo arropada por sus padres, su tío Cayetano Rivera, varias amigas y su novio Manuel Vega. Pero la imagen de unidad no se dio en esta ocasión, ya que Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo marcaron las distancias y se evitaron en el photocall.

La hija de la duquesa de Alba posó mucho más tarde que su exmarido, confirmando que la entrevista que el torero concedió a De viernes (Telecinco) cayó sobre ella como un jarro de agua fría. Su ausencia en el desfile de Lourdes Montes en la última edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) confirmó el malestar.

Durante su entrevista, Fran reconoció que quizás no estaban preparados para casarse por lo jóvenes que eran ambos y puso sobre la mesa la batalla judicial por la custodia de su hija con Eugenia. "Inocente no soy, pero culpable único, el tiempo me ha dicho que tampoco. Yo no le tengo rencor a Eugenia, pero como se portó después no estuvo bien y yo sufrí mucho y Cayetana sufrió mucho. Se me despellejó como padre, y Eugenia dio pie a eso", dijo, consciente de dejar en una posición muy comprometida a su exmujer.