Así desarmarán a Genoveva Casanova en el juicio: "No hay más preguntas, señoría"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos para abordar toda la actualidad social del momento. Centrada, entre otros temas, en las demandas que Genoveva Casanova planea interponer a la prensa tras el escándalo de su affaire con Federico X y que esta misma semana anunció su ex, Cayetano Martínez de Irujo.

Tal y como opinó Federico Jiménez Losantos, "si Cayetano se hubiera callado hubiera hecho un favor a su ex y a sus hijos", dijo en respuesta a esta iniciativa. Una idea que puede suponer un verdadero tiro por la culata para todos los implicados. "Cayetano se mete en unos jardines que no le corresponden porque no es su asunto. Quieto león. ¿Qué pasa, son mentira esas fotos? ¿Ese el piso de ella? si. ¿Es él el heredero?. Sí. ¿Entonces, qué?"

Así lo pronosticó Jiménez Losantos el devenir del juicio: "El Rey no declarará pero tendrá un abogado. Y la pregunta a Genoveva, que también tendrá que aclarar, de si conocía que Federico X estaba casado y era el heredero al trono, vendrá un ‘no hay mas preguntas señoría’. A partir de ahí tienes perdido lo que sea. Porque sabías como adulta en qué te metías y el lío en que metías a ese amigo con el que paseabas". "Esto pasa porque en las fotos de noviembre, en diciembre abdica la reina y en enero es Rey. Fíjate si ha tenido efecto esa fotografía como para no comentarla", resumió en esRadio.

La subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González subrayó que tanto Genoveva como el ahora Rey "iban a sitios públicos" y, por lo tanto, jamás se escondieron hasta la gran pillada. La periodista Paloma Barrientos añadió que "desde el punto de vista judicial un señor ese Dinamarca aunque sea Rey no tiene influencia. La protección el honor está contenida en la ley pero al ser personajes públicos no sabe en qué categoría puede denunciar".

Mientras tanto, Genoveva vive estos acontecimientos aparentemente desconectada. Ella está en México y no está enferma, tal y como se ha dicho y publicado, sino que es un familiar quien lo está. Y seguirá en la prestigiosa zona de Polanco durante mucho tiempo, una zona muy vigilada donde está reside Miguel Bosé y otros famosos.