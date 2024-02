María José Cantudo desvela sus gravísimos problemas de salud: "Me dejó paralizado el cuerpo"

María José Cantudo reapareció en el plató de Y ahora Sonsoles para explicar cómo está viviendo su obligado retiro por problemas de salud. La actriz reconoció haber "temido" por su vida, y que solo ahora a conseguido recuperar las "ganas de seguir adelante".

Junto a Sonsoles Ónega, Cantudo rompió su silencio en torno a las causas de su silencio mediático: "Me pusieron un medicamento que no me vino bien y me dio de todo, trombos". Cuando contrajo el coronavirus fue todavía peor: "Me dejó paralizado el cuerpo en una sillita de ruedas".

Afortunadamente, la actriz ha mejorado de su condición y cuando pensaba que no sería la misma, "me operaron y desde entonces ni un calmante. Aquí estoy, pero lo pasé muy mal".

Una emocionada María José Cantudo, entre lágrimas, se emocionó y desveló que nunca pensó que volvería a la televisión de alguna manera. "Soy feliz, vivo sola y necesito muy poco, creo que no he hecho daño a nadie y no me he metido con nadie", resume sobre su vida.

María José Cantudo no solo habló de su salud, sino que también desenterró recuerdos familiares, muchos referentes a su padre. "Él me ayudó mucho, siempre me tuvo mucho cariño y admiración". "He tenido suerte con mis padres y lo tengo, porque mi madre sigue con nosotros", dijo al respecto de su familia.

Sin embargo, lo más emocionante fue cuando la actriz confesó que a los dos días de dar a luz a Manolo, su hijo, tuvo que ponerse a trabajar para salir adelante. Él no le ha perdonado todas sus ausencias y por eso quiso pedirle perdón en antena: "Se lo digo desde aquí; he hecho todo lo que he podido. No he podido hacer más. Le pido disculpas desde aquí".