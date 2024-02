Esta semana Ana Rosa Quintana volvió a recibir en el plató de TardeAR a Kike Quintana, su sobrino, que tiene sección propia en la que repasa los momentos más destacados de la semana con su particular sentido del humor ácido e irónico. El colaborador comenzó la tarde bromeando con su tía por el "cada vez más habitual" retraso de su sección: "Va a llegar un momento que me vas a sacar en los rótulos", a lo la presentadora contestó divertida: "Hay que aprovechar cuando te dan una oportunidad.

Kiko recordó lo ocurrido la tarde anterior cuando participó junto a sus compañeros en una mesa de debate sobre temas disparatados: "Ayer para un ratito que estoy con vosotros, a ver si me invitáis otro día, lo único que se queda es que yo en tu piscina me hago pis", recordó sobre algunos titulares que se publicaron sobre su estreno en la citada mesa. "No te vas a volver a bañar ahí", dijo Quintana, por lo que Kike la amenazó con seguir orinando "aunque sea desde fuera".

Las bromas entre ambos continuaron hasta que su sobrino recordó las palabras que había tenido la comunicadora sobre un caso de desahucio a una mujer de 76 años: "Aquí tardan así en desahuciar a una señora de ochenta y tantos años, los okupas no los saca ni Dios (….) Qué fácil es sacar a una señora de 88 años de su casa de 55 años, qué fácil, una comisión judicial. Y tienes a todos los bandarras, sinvergüenzas, delincuentes okupando casas, y a esos no los echa nadie", dijo la presentadora minutos antes de salir a antena su sobrino.

Sobre estas palabras, advirtió su sobrino, aflorarán los 'haters' de la presentadora: "Con lo que has dicho de los okupas, mañana ya te van a llamar 'Facharosa' en todos los digitales". Dijo sobre el mote que parte de la izquierda suele utilizar en redes para referirse a la Ana Rosa.

La sección terminó con la presentadora amenazando, entre bromas, a su sobrino con expulsarlo "a lo Gran hermano Dúo" si no cambia de actitud en su sección.