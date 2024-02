Bárbara Mirjan, "harta" de la relación entre Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo se ha convertido en el gran apoyo de Genoveva Casanova desde la publicación de sus imágenes junto a Federico de Dinamarca el pasado noviembre. Alejada de los medios desde hace tres meses, la mexicana se ha aislado de todo y tan solo confía en su círculo más cercano, formado por sus hijos Luis y Amina, alguna íntima amiga y su exmarido, con el que siempre ha tenido una maravillosa relación.

El jinete se ha volcado en la socialité y fue en el palacio de Arbaizenea en San Sebastián -propiedad del hijo de la recordada Duquesa de Alba- donde Genoveva se refugió cuando vieron la luz sus instantáneas junto al ahora rey de los daneses También es Cayetano el único al que Genoveva vio cuando regresó a Madrid en Navidades, y es en la finca que el duque de Arjona tiene en Sevilla donde permanecen los dos perros de su exmujer desde que ésta abandonó España para refugiarse en México.

Una situación que habría dejado, según Fiesta, una gran damnificada. Se trata de Bárbara Mirján, pareja del jinete desde 2016, y a la que, a pesar de su discreción, habría afectado de lleno que Cayetano se haya volcado tanto en Genoveva.

Según Amor Romeira, Bárbara estaría "harta" de la buena relación que su novio tiene con la mexicana y estaría "pidiendo su lugar". "Está muy cabreada de que Genoveva siempre esté en todo. Entiende perfectamente que sea la madre de los hijos de Cayetano, pero ahora se siente la actriz secundaria y cree que Genoveva siempre va a ser la principal" ha revelado, asegurando que dicha información procede directamente del entorno de Bárbara Mirjan.

Lejos de quedarse ahí, la tertuliana apuntó que esta situación habría pasado factura a la pareja y, después de ocho años de felicidad y solidez, estarían atravesando una "crisis". "Bárbara está triste y cabreada", aseguró.

Sobre este ‘triángulo’ habló Beatriz Cortázar vertió en la crónica rosa de Es la mañana de Federico a finales del año pasado. Las preguntas sobre una futura boda son recurrentes y aunque ambos son dos personas "de casarse", el hermano del duque de Alba está siendo más cauteloso. "Tienen esa asignatura pendiente. Por lo que yo sé, Bárbara es una mujer que se quiere casar con Cayetano", dijo la colaboradora.

¿Por qué todavía no han formalizado su relación? Según Cortázar, "él quiere tener todas las patas de la mesa bien. No quiere que nadie se moleste. Él lo dijo así: ‘tengo una relación tan buena con Genoveva Casanova [su exmujer] que no quiero que nadie se moleste. Es como mi hermana pequeña’". "Cada una sabe cuál es perfectamente cuál es su papel", replicó Daniel Carande.

"Pero si Cayetano se casa con su novia Bárbara, igual a Genoveva no le hace tanta gracia. Ya sé que es surrealista pero ocurre. Él está intentado tener ese equilibrio", expresó Cortázar, dejando claro que el hijo de la duquesa de Alba también es consciente de que llegará un momento en que su novia quiera celebrar la boda. En este sentido, Gimeno recordó las palabras de Genoveva en los Premios Escaparate, donde dijo que "cada uno tiene su sitio"