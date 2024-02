Bertín Osborne reapareció por fin en Alicante tras haber cancelado su primer concierto. Más divertido que en los últimos tiempos, con el escándalo de Gabriela Guillén todavía coleando en los medios de comunicación, el cantante se sumó al escenario y allí se mostró tal y como es, mucho más confiado y feliz que a la hora de abordar la polémica de su paternidad.

El público, eso sí, estaba totalmente entregado. Bertín Osborne repasó canciones clásicas de su repertorio pero también dio explicaciones de cómo vivió la Covid-19 que le obligó a cancelar el anterior concierto: "Me levantaba y me caía, una cosa impresionante". "Nunca jamás en mi vida he estado tan malo, malo como un perro. Nunca había estado siete, ocho días en la cama sin poder levantarme", dijo.

Las secuelas de la enfermedad persisten: "me han dado total cantidad de porquerías que se puede tomar uno para no toser, estoy que no quiero ni reír porque si me río, toso".

De manera relativamente velada, el cantante se refirió a su último episodio mediático confesando que está dispuesto a dejar la televisión para volver íntegramente a la música. "Seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte. Pero lo demás igual me quito del medio porque estoy ya hasta los huevos". Bertín confesó, por tanto, que le gusta más cantar que la exposición mediática: "Me divierte esto mucho más que la televisión. Ya me queda menos, ya me queda menos".

Por otro lado, Bertín desveló su faceta más emocional, pero esta nada tuvo que ver con su supuesto hijo con Gabriela Guillén sino con la chica a la que escribió la canción "Abrázame, amor, abrázame", que hace poco ha fallecido. "Me he enterado que murió la semana pasada. Una chavala monísima, con 3 o 4 hijos y un marido estupendo". "Estas cosas que te afectan ya, por que, como decía, se está muriendo gente que no se ha muerto nunca", dijo.

Bertín siguió cantando y agradeció a los asistentes al concierto de Alicante su paciencia por haber esperado hasta este concierto. "Lo he pasado muy mal. Volver aquí y empezar otra vez ha sido muy, muy especial", dijo desde el escenario.