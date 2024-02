Penélope Cruz pasó por España para presentar la película Ferrari, basada en la vida del legendario constructor de coches, y entre las pocas entrevistas concedidas a la prensa española estuvo la concedida a Pablo Motos y El Hormiguero.

Allí habló largo y tendido de interpretación y la atención que dispensa a cada uno de sus personajes, que le requieren dedicación absoluta. Es más, su trabajo en las altas esferas de Hollywood le ha permitido vivir momentos y conocer personas excepcionales: "Fui a trabajar a las casas de María Teresa de Calcuta y todas las mañana la veía a ella. Si hay un viaje que me cambió la vida fue ese".

El mimo que Penélope Cruz dispensa a cada uno de sus papeles puede ser obsesivo: "Muchas veces en los restaurantes no me centro por que estoy espiando a la gente a mi alrededor, me imagino cada cosa que si ellos supiesen lo que estoy pensando… Si eres actor ese es el día a día, todo es un estudio constante del comportamiento humano".

La sensibilidad de Penélope llegó hasta el límite con una de las habituales sorpresas del programa de Pablo Motos. Hasta el punto que mostró su lado más humano animando a ayudar en la investigación contra la ELA en el Vall’d Hebron de Barcelona. La actriz recibió un mensaje de Jordi Sabaté Pons, conocido activista afectado por la enfermedad, con el que la actriz mantiene contactos amistad desde hace meses.

"No me quito de la cabeza a este hombre, es un ejemplo de Valentí como pocos he visto. No sabía que teníais este mensaje", dijo Penélope Cruz sin poder contenerse. Jordi -explicó- "me ha pedido que vaya a Barcelona porque me ha pedido que sea la primera persona invitada a su podcast. Él hace vídeos sobre que no puede respirar, ni hablar, y todo depende del cuidado de los otros. Solo puede mover los ojos y son los ojos más bonitos del mundo".

Asegura Penélope que ella y Jordi se han hecho "amigos", todo ello a pesar de que "no nos conocemos en persona. Sí que nos gustaría, lo digo en su nombre, que quien pueda se anime a donar para la investigación de la ELA, enfermedad degenerativa y que te machaca"."El hecho de que estemos hablando de esto no es solo importante para Jordi sino para todas las personas que lo están viviendo", aseguró entre lágrimas.

Mostrando su faceta más solidaria, Penélope Cruz aseguró que ha "venido a vuestro programa muchas veces, pero tengo un recuerdo muy especial del día que yo vine de hacer el documental de la leucemia infantil", dijo, afectada. Ese día -recordó- "recaudamos un montón".