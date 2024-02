Gloria Camila responde a las acusaciones Michu: "En verano estuvo con un chico"

Las fotografías de José Fernando Ortega besándose con una mujer que no es Michu han desatado un huracán mediático. Al parecer, la pareja se conoció hace dos meses y tan en serio iría lo suyo, que Gloria Camila ya conoce a la nueva 'novia' de su hermano. Unas reveladoras instantáneas a las que Michu ha reaccionado muy enfadada, acusando incluso a su cuñada de haber llamado a los fotógrafos.

"Menuda decepción con Gloria. Pensaba que era una tía real. Tía de mi hija, digo. Así no quiere ella que mi hija vaya al cumple de su tío José María este finde... Moviendo hilos, ¿llamando a la prensa?", escribió en un story de Instagram, desenterrando el hacha de guerra con la hija de Rocío Jurado, que horas más tarde ha contestado a las preguntas de la prensa.

"Se cree el ladrón que todos son de su condición", dijo, negando que ella haya llamado a los paparazzis. La hija de Ortega Cano también pidió respeto para su hermano porque de él "no se puede hablar": "Es una persona que ya sabéis que no se puede, ha salido esto y soy la persona a la que menos le gusta que haya salido", aseguró, pero aclaró que Michu y José Fernando "ya no estaban juntos" por lo que no entiende la actitud "victimista" de ella.

En cuanto a porqué pasaron las Navidades pasadas juntos, la joven explicó que fue "por la niña que tienen en común" y que en ningún caso se iban "a poner a explicar si están o no están juntos". De hecho recordó que "Michu en verano estuvo con otro chico, uno que salió en la tele, cosas raras en las cuales no me voy a meter".

Pero la contestación no se quedó ahí, ya que al enterarse que le ha llamado "falsa", Gloria afirmó que "ella misma nos está demostrando que la cara que nos daba en Navidades no era real". Tanto es así que no dudó en enviarle un mensaje: "Si me culpabilizas a mí porque tu exnovio está soltero y se ha echado una nueva amiga, estás culpabilizando a las personas que no debes, si no estáis juntos no sé porqué estás reclamando nada", y aclaró que la joven morena de las fotos "no es su novia, es su amiga y punto".

Gloria zanjó esta polémica asegurando que mantenía una buena relación con Michu por el bien de su sobrina y por eso no entiende que ahora forme de nuevo una polémica con estas fotografías: "Yo la he aceptado y perdonado todo el pasado por mi sobrina, que es al final a la que quiero y la que me importa".