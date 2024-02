Gloria Camila y Michu podrían verse las caras esta semana en la casa de Ortega Cano

Poco menos de 24 horas han bastado para traer de nuevo a la actualidad a la familia de José Ortega Cano. Este miércoles amanecíamos con la publicación de unas imágenes en la revista Diez Minutos en las que aparece José Fernando Ortega muy bien acompañado de una joven que podría ser su nueva ilusión. Afirmación cuánto menos sorprendente, pues hasta ahora pensábamos que seguía la relación con Michu, la madre de su hija.

En la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico ha intervenido Daniel Carande, periodista de la cita revista, que ha dado más detalles sobre cómo se realizaron estas imágenes: "Yo no sé quién hace estas fotografías. Pero sé que esas fotos llegan a la revista a través de una agencia. Lo habitual es que sean de algún paparazzi, que puede haber sido avisado o no", ha explicado, en referencia a las acusaciones cruzadas de Gloria Camila y Michu de estar detrás de las mismas.

En una conversación privada con Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado confesó a Carande que está dolida por la publicación de estas imágenes debido al estado en el que se encuentra su hermano, en tratamiento contra las adicciones desde hace años: "Está tutelado por las instituciones, no por la familia. No me extrañaría que en las próximas horas recibamos todos un burofax para decirnos que no lo nombremos".

Aunque por el momento no ha trascendido la identidad de esta misteriosa joven, parece que es amiga de José Fernando desde hace tiempo y conoció a Gloria la misma noche en la que se realizaron las fotos: "A esta chica Gloria la conoce esa misma noche y aunque pude parecer que están haciendo algo íntimo, lo cierto es que están con un teléfono móvil. Gloria no la conocía de antes, no son amigas", desmintiendo así lo señalado por Michu. Pero entonces, ¿dónde ha conocido José Fernando a esta chica?", se ha preguntado Alaska, a lo que su compañero ha contestado que "no se sabe" pero el centro en el que está José Fernando es mixto: "Podría ser compañera, o podría ser enfermera porque allí hay enfermería masculina y enfermería femenina".

Por si fuera poco, en las próximas horas puede haber un encuentro entre Michu y Gloria Camila en la fiesta de cumpleaños de José María Ortega Cano, el hijo pequeño del torero, que cumple 11 años este viernes 9 de febrero. La hija de José Fernando está invitada a la celebración a la que acudirá acompañada de su madre que, no obstante, tiene la intención de dejar a la pequeña y "marcharse de farra" por Madrid: "Gloria va a ir un ratito. Michu lo que dice es que quiere venir, traerse a la niña, que Marina, la mujer que trabaja en la casa de Ortega se quede con la niña mientras tanto ella se va de farra por Madrid y aprovecha y se pincha los labios".