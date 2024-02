Jiménez Losantos, sobre la actitud de Tana Rivera y Victoria Federica: "Son monigotillos de actualidad"

La semana pasada se presentaron los carteles de la feria de San Isidro en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid en una noche que tuvo como protagonista a Tana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. La joven recibió el premio ‘Juventud y Tauromaquia’ de manos de Victoria Federica y se presentó el cartel oficial de la feria en el que Tana aparece en un distinguido primer plano.

Mucho protagonismo mediático para dos personas que, sin embargo, son alérgicas a la prensa y desprecian en cada photocall a los periodistas que dan visibilidad a sus eventos. Destaca el último incidente de la hija de la infanta Elena con una reportera en plena calle a la que tapó la cámara para que se apartara de su camino con muy malas formas. "Qué buena educación han recibido estos niños, ¿no?", comentó con sarcasmo Daniel Carande en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.

Que Victoria Federica no se pare con los medios en los eventos es habitual, pero que en el de Las Ventas tampoco lo hiciera Tana Rivera llamó mucho la atención ya que se la presentó como el gran reclamo de la feria de 2024, especialmente para el público joven. Ni siquiera se hizo la clásica fotografía con las autoridades en el photocall. "Yo no sé qué se han creído. Son monigotillos de actualidad y dentro de un año a lo mejor ya no existen", opinó Federico Jiménez Losantos.

"Estoy seguro de que Vickyfede no interesa a nadie en el mundo de la crónica rosa. No tiene ninguna gracia, es un pan sin sal. Ni es muy guapa, ni es muy pendón, ni es muy famosa, ni es poco", añadió.

En este sentido, el director de Es la mañana cree que Victoria "es una tía que es como su padre". " Cada vez que veo a Froilán y a Vickyfede agradezco a Letizia su existencia. ¿Al final cuál es la diferencia entre la Princesa y la Infanta y estos? Los padres. Esa es la clave, la educación que han tenido unos y otros no", apuntó Jiménez Losantos sobre los hijos de la infanta Elena y Jaime de Marichalar.