Victoria Federica, muy enfadada, se enfrenta a la prensa en plena calle

Victoria Federica visitó este miércoles a uno de sus diseñadores favoritos, el andaluz Roberto Diz, que trasladó su taller a Madrid hace unos años y donde recibe a multitud de celebridades que quieren conocer sus nuevos diseños. Entre ellas está la hija de la infanta Elena que, como toda influencer, necesita nuevos looks para lucir en los eventos de moda más selectos de nuestro país.

Su visita de este miércoles al showroom no terminó como ella esperaba pues no le hizo mucha gracia la presencia de las cámaras y salió del evento cubriéndose el rostro para evitar ser fotografiada. Tanto así que tuvo un gesto muy desagradable con una de las periodistas que se encontraba junto a ella y de forma airada tapó la cámara con la mano y la obligó a apartarse de su camino y que recuerda al mítico "no me vas a grabar más" que protagonizó Isabel Pantoja a las puertas de Cantora hace unos años.

Más relajada la vimos hace unos días disfrutando de un partido de balonmano de su primo Pablo Urdangarín, con el que más tarde se hizo una fotografía que compartió en redes sociales. En aquella ocasión la joven influencer se mostró amable con los medios.