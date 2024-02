Belén Esteban ha sorprendido con una revelación sobre los Reyes de España que casa bien poco con su imagen oficial. La que fuera colaboradora en Sálvame, que protagoniza ahora el reality de Netflix Sálvese quien pueda, contó que a Felipe y Letizia "les gusta bailar bachata".

Esteban lo contó en el programa Showriano de Movistar Plus, recordando cuando coincidió con la Reina en el aniversario de La Razón y allí hicieron muy buenas migas. "Me dijo que la llamara Letizia, me preguntó por mi madre y mi hija. Yo le dije que viera mi programa en Netflix", dijo con humor.

La cosa continuó, con Belén desvelando que la llamó "reina" y la agarró "por la cintura". "Estuvo súper encantadora conmigo", dijo la televisiva.

La anécdota continuó descubriendo que una noche que acudió a cenar con su marido Miguel Marcos a un restaurante de Malasaña, el camarero se les acercó y les dijo "¿a qué no sabéis quién estuvo aquí hace tres semanas? Los Reyes".

La información de Belén Estaban sin duda descubre el lado más humano de los Reyes y, también, el buen estado de su matrimonio. Siempre se dijo de Felipe VI que le gustaba el baile, y que de hecho la salsa se le daba bastante bien. De Letizia se tenía todavía más claro por su etapa de juventud, donde disfrutaba de la música y el baile sin llamar tanto la atención.

Belén, que guarda enmarcado su selfie con la Reina, dio por tanto testimonio de l gusto de los monarcas por los ritmos caribeños, en concreto la bachata. Una afición que se añade a sus constantes visitas al cine en fin de semana o determinadas quedadas con amigos que delatan que mantienen su vida personal bien viva pese a las necesidades del cargo.