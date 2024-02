Tamara Falcó, 'in love' con Iñigo Onieva

Tamara Falcó e Iñigo Onieva lejos de estar atravesando una crisis en su matrimonio, están mejor que nunca, desde que se casaron su relación no ha podido ir mejor, y no dejan de hacer planes juntos, viajan mucho, y cada uno está volcado en su trabajo. El empresario en poco tiempo estará en cuanto se inaugure, al frente de "Casa Salesas". Un restaurante en una de las mejores zonas de Madrid, con un concepto nuevo, donde también se podrá tomar copas , concretamente en la calle Fernando VI.

Cierto es que están un poco saturados de tanta persecución mediática, pero lo que más les molesta es que digan que están en crisis, porque no es verdad. Me comentan que Tamara, no es que duerma en casa de su madre, lo que hace es levantarse a las 7 de la mañana, y se va a casa de Preysler, y allí hacen las dos Yoga, después se arregla y es cuando sale para hacer lo que tenga de trabajo, también suele ir a misa.

Al matrimonio es frecuente verlos en las inmediaciones donde viven acudir los domingos a misa, donde siempre responden a los saludos, de los feligreses que coinciden con ellos. Me aseguran que están "in Love", y que no pueden estar más felices, e intentan no hacer caso a las habladurías.