Salen a la luz nuevos mensajes de Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo: "Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa"

Los problemas no dejan de crecer para en el entorno de la familia Sancho. Este jueves salió a la luz que Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, ha denunciado a su expareja y padre de su hijo, Rodolfo Sancho, por "insultos y vejaciones". La denuncia se presentó el pasado jueves 8 de febrero presentó la denuncia contra el actor en una comisaría de Alcobendas tras haber recibido mensajes con "durísimos insultos".

El medio de comunicación Caso Abierto ha accedido a la denuncia, en la que Silvia asegura que el actor se habría dirigido a ella como "pirada", "incapaz" o "bipolar" entre otros descalificativos vejatorios. Unos mensajes que la madre de Daniel Sancho afirma que no son puntuales, sino bastante recurrentes: "En otro de esos mensajes, enviado esta misma semana, el actor llegó a acusarla de sufrir un trastorno bipolar y le recordó que dicha enfermedad tiene tratamiento psiquiátrico, según consta en su denuncia".

El autor de la publicación, el periodista de sucesos Nacho Abad intervino en el programa De Viernes en Telecinco para hacer públicos nuevos y sobrecogedores mensajes que habría enviado el actor a Silvia Bronchalo en pleno drama por la situación de su hijo Daniel en Tailandia, acusado de asesinar a Edwin Arrieta: "Esto probablemente no te lo ha dicho nadie, pero yo te lo voy a decir: Tienes bipolaridad y tiene tratamiento (...) No te enteras de nada, eres una incapaz. Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa. Eres del pueblo llano", le dice Sancho en uno de ellos a la madre de su hijo.

Según ha podido conocer también el presentador de Codigo 10, Silvia Bronchalo no tendría relación con su hijo, Daniel Sancho, desde el 10 de enero a raíz de una discusión por el dinero que tiene que enviar a su hijo a la cárcel tailandesa, y culpa a Rodolfo de ello: "Rodolfo avisa a Silvia de que Daniel no quiere que le llame. La discusión es por el sustento económico de Daniel en la cárcel. En un determinado momento ella se ofrece a sufragar todos los gastos de su hijo y que Rodolfo se haga cargo de otros gastos como su defensa legal. Eso lo verbaliza en la denuncia. Lo que le viene a decir Rodolfo es que su hijo no quiere que la llame. Ella cree que ha conseguido romper la relación con su hijo".

También recuerda que Silvia Bronchalo ya había interpuesto dos denuncias a Rodolfo Sancho por malos tratos en el pasado, que ella misma retiró, y que así lo reconoce en su declaración. Esto no tendría que afectar a la defensa de Daniel Sancho en el caso de asesinato, pero sí a su estabilidad emocional: "Tanto a la Daniel como a la Silvia. Es el enfrentamiento entre dos padres".