Tamara Falcó: "Sigo con mi proceso de fertilidad"

La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, ha sido un año la estrella indiscutible del desfile de Pedro del Hierro en la última edición de la MBFWM. Para la ocasión ha elegido un diseño como para ir de safari. "Está inspirado en mi luna de miel, en Memorias de África, y también en mi padre cuando estaba en el campo. Es la tercera vez que presento mis diseños y siempre hay nervios, aunque estoy contenta. Este año no ha venido Iñigo, solamente asistió el año pasado para hacer méritos pero él prefiere no estar delante de las cámaras. No le gusta, y yo lo entiendo porque yo estoy acostumbrada y él no. Ni siquiera se lo he pedido, he haber sido así hubiera dicho que sí. Cuando he salido de casa él estaba con una videollamada de trabajo". Así lo contó.

A lo largo de su comparecencia ante los medios, antes del dar el comienzo el desfile, Tamara comentó que a veces tienen discusiones como cualquier pareja. "No me voy a parar en la calle a dar explicaciones. Es cierto que ahora de casados nos duran muy poco, y reconozco que yo soy más testaruda. Me cuesta más reconocer cuando tengo la culpa. Y pienso: pero que injusticia, sí es él. Además, sí regañamos o no es un tema recurrente, igual que sí estoy embarazada, que no lo estoy, y te aseguro que estoy tranquila".

Carlos Pérez Gimeno y Tamara Falcó | Archivo

Respecto a este tema, Tamara desveló que sigue acudiendo al centro de fertilidad: "Es un tratamiento natural que hay que seguir durante un tiempo. El promedio son dos años. No es fecundación in vitro. Es un estudio del cuerpo de la mujer que es mucho más complicado que el del hombre. No nos hemos dado ningún plazo. Creencias religiosas aparte, por el tema de in vitro, cada caso es diferente y yo lo consulto con mi director espiritual. Lo que ocurre es que, dentro de la fecundación, al principio se hicieron muchas barbaridades fuera de España. Muchos de los embriones fecundados se congelaban y eran utilizados para experimentar. Hace poco me contaron que había un movimiento para adoptar embriones fecundados que no se utilizaron y me parece muy bonito", afirmó.

Entre los invitados, Begoña Gómez, Eugenia Osborne, Marc Clotet y Eugenia Silva, que no quisieron perderse las ultimas creaciones de la firma.