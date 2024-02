Las llamadas de la madre de Antonio Tejado a María del Monte que hacían presagiar lo peor

Antonio Tejado se ha defendido desde prisión y lo ha hecho con amenazas contra la prensa. Reclama a través de un comunicado emitido por el bufete Sanalve que no se discuta sobre la vida privada y la intimidad de su cliente, aunque quizá se les olvide que durante años ha vivido de contarla en los medios de comunicación.

Se trata de un escueto pero contundente mensaje en el que evitó pronunciar el nombre de su tía María del Monte, una de las víctimas de los robos en los que él habría sido autor intelectual con ayuda de un grupo de amigos a los que habría conocido en el gimnasio. Y es que a raíz de su detención, Tejado no ha podido evitar que indaguemos en cómo han sido sus últimos meses: su relación de altibajos con Samara Terrón, la lucha contra sus adicciones o sus problemas económicos.

Esto también habría supuesto un mazazo en las relaciones familiares pues la madre de Antonio Tejado, María José, siempre ha tenido una relación estupenda con su cuñada María del Monte, tanto públicamente como en privado. De hecho la madre del detenido habría compartido con la artista su preocupación por Antonio Tejado y sus cambios de actitud. Las llamadas telefónicas entre ellas eran habituales. De hecho, María del Monte habría intercedido en más de una ocasión para 'encarrillar' a su sobrino.

Aunque María tiene seis sobrinos, Antonio siempre ha sido muy especial porque le recuerda a su hermano, que murió el 10 de mayo de 2021 a causa del coronavirus y con el que tenía una relación fantástica. Tal y como cuentan en el Jaleos, "María ha puesto a su disposición todo" para tratar de ayudar a su sobrino que ahora duerme en la cárcel Sevilla 1 de Mairena del Alcor, donde cuenta con un preso sombra que vigila sus pasos.

En los últimos meses la inquietud se había adueñado de la familia, pues la actitud de Antonio Tejado evidenciaba que algo no estaba bien. Entonces ni él ni su entorno imaginaban que terminaría detenido y mucho menos implicado en el traumático robo de su tía, del que aún a día de hoy no se han recuperado, tal y como ellas mismas han confesado. Este nerviosismo era compartido por Samara Terrón, la sufrida novia del detenido, que pese a no pasar por el mejor momento de su relación debido a los malos hábitos de él, ella siempre confiaba en que podría cambiar.

Lo cierto es que pese a que Tejado insiste en su inocencia, parece que los investigadores tienen todos los datos muy atados por lo que su estancia en prisión podría ir para largo: puede estar seis meses en prisión provisional, pero en caso de ser condenado son años de prisión.