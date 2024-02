Estremecedor relato de María del Monte: las extrañas llamadas de su sobrino y su regalo 'envenado'

Complicado momento el que vivieron este viernes María del Monte e Inmaculada Casal tras ser citadas para declarar en los juzgados de Sevilla después de la detención de Antonio Tejado por el robo en su casa el pasado mes de agosto. Aquel día de verano, una banda de ladrones entró en la vivienda de la pareja y la desvalijaron, llevándose dinero, joyas y enseres de valor sentimental de la artista.

Con su sobrino señalado como el presunto autor intelectual del robo, María del Monte explicó a su llegada a los juzgados que es un momento muy difícil para la familia, especialmente porque tendrían recordar aquel traumático día ante el juez. Narración que ahora hemos conocido gracias a El diario de Sevilla.

Según contó María del Monte, los atracadores sabían de la existencia de la caja fuerte: 'Abre la caja fuerte en tres minutos o matamos a alguien’, me dijeron. Había dos o tres personas gritándome mucho. Les pedí que me dejasen de gritar porque me ponía más nerviosa. Me quedé con uno de ellos a solas y me dieron un vaso de agua", recordó, señalando su extrañeza por el 'amable' comportamiento que los ladrones tuvieron hacia ella.

Más espeluznante es lo narrado por Inmaculada Casal: "Me maniataron con el cargador del móvil contra la cama. Me estrujan cada veinte segundos la cabeza contra la almohada. No podía ver lo que ocurría (...) Me llevaron al vestidor donde estaba la caja fuerte. Me dijeron que la abriese, pero como no pude hacerlo me llevaron al sótano", relató en los juzgados de Sevilla la periodista de Canal Sur.

El extraño comportamiento de su sobrino

Sobre Antonio Tejado hubo al menos una mención en el relato de María del Monte, señalando lo extraño de su comportamiento horas antes del atraco: "Antonio me regaló un perro la misma mañana después del robo". El sobrino de la artista apareció en casa de la cantante con un perro que habría sacado del criadero de la mujer de uno de los miembros de la banda.

Además, recordaron el interés de Tejado en saber si el día de los hechos su tía estaba en la casa, con insistentes llamadas a Inmaculada, ya que era la única que podía abrir la caja fuerte. Cuando consigue hablar con la periodista y esta le confirma que están en su vivienda, inmediatamente llama a su amigo el boxeador ruso que también está detenido por el atraco.

Tras la declaración, María del Monte y su mujer aseguraron a la prensa que no volverán a hacer declaraciones al respecto. O no al menos hasta que la justicia se pronuncie: "Ya no podemos hacer nada más. No tenemos que hacer nada más. Confiamos en el sistema judicial de nuestro país. Hemos cumplido una obligación como ciudadanas de él, lamentablemente no hemos recuperado nada, no perdemos la esperanza. Lo más importante es que estamos todos sanos y estamos bien. Todo esto está en manos de una instrucción y cuyo veredicto está por determinar, pido prudencia y cautela no tengo nada más que hacer aquí. Pido ayuda, que nos ayudéis a intentar retomar nuestra vida y eso pasa salir de casa con normalidad".