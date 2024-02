¿Quién es Jeimy Báez, la tercera en discordia entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio?

4 / 8

Jeimy asegura que además de manipulador, Carlo ha sido “muy mala persona", especialmente al final de su relación que según su testimonio “acabó de la peor forma posible”: "Yo estoy pasando por una pérdida familiar, la muerte de mi hermano. Él no se ha comportado. Este piso lo conseguí yo y él estaba aquí sin hacer nada. Me humilló y me hirió y le eché de mi casa después de encontrar en mi ordenador unas conversaciones a tres días del aniversario de muerte de mi hermano". Incluso aseguró que estuvo hospitalizada con cuadros de ansiedad por los disgustos que Carlo le dio durante el final de su relación.