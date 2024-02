La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Miranda para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la muerte del famoso doctor Bartolomé Beltrán, responsable de multitud de programas de divulgación médica desde el advenimiento de Antena Tres Televisión.

Un entorno donde coincidieron el fallecido doctor y Federico Jiménez Losantos, que quiso recordar su figura al tiempo que "saludar a toda la familia". "El tiempo que ha vivido lo ha vivido bien y no ha hecho desgraciado a nadie, que en el mundo de la comunicación ya es mucho decir", dijo Jiménez Losantos en esRadio.

"Lo conocí mucho en Antena 3 por cuestión de horario. Yo creo que alguna vez me lió y me llevó a hacer su programa a Mallorca porque era de personalidad expansiva. Hay una historia que no se cuenta mucho y en la que yo le dije a Tome que se le estaba poniendo cara de Jesús Gil, porque compró el Mallorca y se convirtió en presidente. Trataba a la gente como Gil", recordó el director de Es la mañana de Federico con humor.

"Rifaba trajes de Armani, viajes a Cuba… Cosas de nuevo rico", Pero, tal y como expuso en esRadio Federico Jiménez Losantos, funcionó. "El Mallorca estaba en segunda. Y acertó con algo que fue fichar a Hector Cooper, un entrenador que fue muy bueno y lo subió a primera. Hubo un momento en el que el Mallorca se convirtió realmente en el equipo de Mallorca, y fue con Tomeu Beltrán", dijo Federico, recordando cómo le llamaba en vida.

El ginecólogo, a quien le gustaban mucho las mujeres -continuó el director de Es la mañana de Federico- "jamás riñó con nadie y eso que en Antena 3 volaban los cuchillos. Pero Beltrán sobrevivió a todos los dueños, pese a que cuando llegaba uno nuevo echaba a los que había antes. Sobrevivió a todos los dueños. Y era un excelente divulgador porque creaba un clima de confianza". En suma, Bartolomé Beltrán "en el trato personal fue una bellísima persona".