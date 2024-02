Las "mil fechorías" de Antonio Tejado a su tía María del Monte: "Hay información impublicable"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Miranda y Carlos Pérez Gimeno para tratar largo y tendido la actualidad social del momento. Centrada en el robo de Antonio Tejado a su tía María del Monte, entre otros muchos delitos por pertenencia a una banda criminal, y que sigue arrojando detalles estremecedores de la manipulación a la que el exparticipante de realities sometió a su tía.

Uno de ellos, el desvelado por el Diario de Sevilla, que ha publicado extractos de la declaración policial de María del Monte. "Los atracadores sabían de la existencia de la caja fuerte: 'Abre la caja fuerte en tres minutos o matamos a alguien’, me dijeron. Había dos o tres personas gritándome mucho. Les pedí que me dejasen de gritar porque me ponía más nerviosa. Me quedé con uno de ellos a solas y me dieron un vaso de agua", recordó.

Mucho peor se portaron con la esposa de María del Monte, Inmaculada Casal: "Me maniataron con el cargador del móvil contra la cama. Me estrujan cada veinte segundos la cabeza contra la almohada. No podía ver lo que ocurría (...) Me llevaron al vestidor donde estaba la caja fuerte. Me dijeron que la abriese, pero como no pude hacerlo me llevaron al sótano", relató en los juzgados de Sevilla la periodista de Canal Sur.

Jiménez Losantos lo tiene claro respecto a la supuesta presunción de inocencia señalada por María del Monte estos días, todo a pesar de que "casi la mate este delincuente": "Presunción de inocencia solo significa que la Fiscalía tiene que aportar pruebas, lo que no significa que sea inocente. Pruebas para condenarlos hay". "Alguien que hace eso a una mujer de 60 años, algo de lo que no te recuperas ya nunca, es para no salir de la cárcel", dijo tajante sobre la gravedad del delito.

A lo que se añade el hecho constatado de que intentó vender grabaciones de su tía. "No es la primera vez que la traicionaba. Pero es el típico que a los ojos de todos en su familia parecía que tenía 15 años. Por lo visto este señor, y esto es así, quiso traficar con información sensible de su tía en programa de televisión. Información impublicable", dijo en esRadio Beatriz Miranda.

Una más de las "mil fechorías", dijo Carlos Pérez Gimeno, que Tejado quiso hacer a su popular tía para aprovecharse de su fama. Y a pesar de que sobre el propio Tejado -dijo Carlos Pérez Gimeno- "se sabe en Sevilla que le gustaba ir a clubs liberales, le daba igual Sevilla que Guadalquivir".

En suma, y según Miranda, su familia "en privado ha manifestado tener problemas muy gordos" con Antonio Tejado. Y la responsable de cubrirlo hasta ahora, lamentablemente, ha sido la propia María del Monte, la misma a la que Tejado decidió atracar con total brutalidad, dijo la periodista en la crónica rosa, añadiendo que es solo parte de lo que podría salir: "Esto es el principio, por lo que me han contado" .