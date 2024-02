La humillante detención de Antonio Tejado: "Estaba autosatisfaciéndose" cuando irrumpió la Policía

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos para tratar largo y tendido todos los temas de la actualidad rosa del momento. Centrada, una vez más, en los escandalosos detalles de la detención de Antonio Tejado, ahora encarcelado y sin fianza por haber sido el autor intelectual del robo a casa de su tía, María del Monte, entre otros delitos por su pertenencia a una banda criminal.

"Nunca hemos hablado de cosas de familia o cosas escatológicas o de orden sexual explícito", comenzó asegurando Federico Jiménez Losantos, anunciando lo degradante de los detalles de la detención de Tejado. Pero lo especialmente cruel del sujeto y su delito, así como la mala utilización del término "presunción de inocencia", hace que cada detalle resulte revelador. "Me empieza a tocar las narices la presunción de inocencia con Tejado. Es una figura jurídica para que el fiscal aporte pruebas pero no significa que sea inocente, solo que todavía no hay pruebas para condenarlo", aseguró con toda contundencia.

La periodista Beatriz Cortázar, por su parte, reveló en ese momento cómo fue detenido Antonio Tejado en su domicilio. "Le pillaron con una doble conversación cuado le pillaron. Se estaba autosatisfaciendo. Él consigo mismo y con dos a la vez, con un teléfono en cada mano", contó en esRadio, explicando que todo ocurrió "de golpe; la Policía entró sin avisar".

Pero más allá del escatológico detalle, revelador sin embargo sobre la naturaleza del personaje, Jiménez Losantos destacó lo claro que tuvieron que verlo las autoridades. "Un juez les ha dado permiso para una larga investigación. Primero, porque evidentemente la banda tenía muchas más cosas, están en todo. Todas las bandas tienen muchos delitos y se dedican a la vez a la trata de blancas, drogas, blanqueo de dinero, importación y exportación de armas, tráfico ilegal de humanos… Las bandas son multiusos y eso es un medio nuevo. Los jefes tienen también formación tecnológica".

Cortázar lo certificó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico: "Esta banda estaba investigada hace tiempo por narcotráfico y había un grupo de la policía especializada en ello. Estaban escuchándole. Y había otros investigando los robos. Cuando se reúnen los grupos de investigación para contrastar y cruzar datos, uno habló diciendo que investigaban a estos narcotraficantes que hablaban en una conversación de desmontar unas piedras que acababan de robar. Y estaban al lado los que investigaban ese robo. Y a raíz de esa puesta a punto llegan a El Ruso".