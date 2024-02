Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís se han convertido en una de las parejas sorpresas del año, con permiso de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La diseñadora y el empresario son los protagonistas de la nueva portada de la revista Diez Minutos en las que podemos ver imágenes de la pareja paseando por Madrid después de disfrutar de un largo desayuno del que ahora hemos conocido más detalles.

El periodista Daniel Carande, que trabaja en la citada publicación, ha dado todos los datos en Es la mañana de Federico sobre cómo se realizaron estas fotografías después de recibir un chivatazo que los puso en alerta: "Ponemos una guardia y hacemos un seguimiento. Lo habitual", ha comentado en la Crónica Rosa junto a Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Alaska. "Hace unos días ellos van a un cumpleaños en Barcelona, al que además asiste Carlos Pérez Gimeno. Pero no conseguimos hacer las fotografías. Pero ya en Madrid, el día 14 de febrero, día de los enamorados, cayeron", ha contado el periodista.

Aquel día, Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís disfrutan de un almuerzo en un hotel que se alarga hasta las once de la noche: " Salen a las 11 del hotel y se van a un concierto por la calle Recoletos de Madrid, y ahí, ya salen cogiditos de la mano y tonteando", ha añadido sobre el momento en el que se realizaron las instantáneas.

Por boca de la subdirectora Isabel González, Carlos Pérez Gimeno ha contado cómo vivió aquel cumpleaños en Barcelona junto a Vicky Martín Berrocal y su grupo de amigos. Según el periodista de Chic y esRadio, en aquel momento "no vio ningún tipo de química" entre ellos: "O estaban fingiendo o haciendo como si no pasase nada. Hay que recordar que son de la misma cuadrilla".

Esta falta de pasión también ha sido destacada por Federico Jiménez Losantos: "Este besito que está en la revista Diez Minutos no es un beso de amigos, es un beso de primos segundos". El locutor del matinal de esRadio cree que "son amigos con derecho a roce" pero no ve el "frenesí y el lenguaje corporal" propio de una pareja que está empezando: "Yo creo que son muy amigos, con derecho a roce. No digo que lo suyo tenga que ser como lo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sacando extremidades o lenguas, pero hombre, una pareja que está empezando tiene un frenesí, un lenguaje corporal que lo evidencia. Vicky es un mujerón y él es un tipo guapo, parece un modelo, pero yo lo veo más desfilando para ella y acompañándola que protagonizando una historia de atracción".