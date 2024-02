Vuelve el turbio pasado de Antonio Tejado: Chayo y Amador Mohedano hablan tras su detención

El pasado de Antonio Tejado vuelve a estar de actualidad después de su detención como presunto autor del robo que sufrió su tía María del Monte el pasado agosto en la casa que comparte con Inmaculada Casal. Las autoridades sospechan que el sobrino de la artista habría dado información crucial a una banda criminal que atracaba casas de lujo en Sevilla utilizando la violencia y la intimidación, entre ellas la de su tía y la de Sergio Ramos.

Esta detención ha traído a la actualidad el pasado más polémico de Antonio Tejado, como su fallido matrimonio con Rosario Mohedano con al que tiene un hijo y que supuso su salto a las páginas de la prensa rosa. Precisamente su exsuegro, Amador Mohedano, se ha pronunciado en las últimas horas sobre cómo está viviendo este complicado momento para el padre de su nieto, asegurando que "jamás" imaginó este final: "Siempre se le ha aconsejado muy bien para que siguiera el camino recto", ha dicho a la prensa el hermano de Rocío Jurado.

Cree que lo que ha pasado es el resultado de sus malas decisiones y sus cuestionables compañías: "Lo que ha pasado es fruto de un tiempo con mañas compañías. Hace tiempo que no sé de Antonio, pero creo que todo va por ahí. Es, además, un personaje con mucha labia. No es ningún tonto. Lo que pasa es que tiene unos prontos....que no. Que te quedas muy señalado", ha dicho, sin querer profundizar en esto último por respeto a su hija y su nieto.

Rosario Mohedano y su exmarido coincidieron en el año 2007 y lo suyo fue un absoluto flechazo. Lo curioso de todo es que fue en el plató de La tarde con María, programa de María del Monte en Canal Sur. Él estaba acompañando a su tía detrás de cámaras y ella acudía a una entrevista. La pareja no tardó en oficializar lo suyo e incluso acudieron juntos a algún plató de televisión para presumir de romance.

Ese amor dio como fruto a su hijo Antonio pero apenas un año y medio después rompieron y dieron comienzo una serie de acusaciones que coparon horas de televisión. Se hablaban de numerosas infidelidades por parte del sevillano, algo que el propio Antonio reconocería años después, asumiendo que la ruptura fue "su culpa": "Mi vida cae cuando la relación con Chayo se rompe. Esa relación me la cargué yo al 90% porque era muy joven, era un niñato, no le di buena vida y le fui infiel unas cuantas veces. Me porté como un idiota y un imbécil", llegó a decir durante su paso por GHDÚO.

Actualmente su relación es cordial, por el bien del hijo que tienen en común, pero para llegar a este punto han librado varias batallas en los juzgados, tanto por la custodia de su hijo como por el cruce de acusaciones que se realizaron en los programas televisivos, pues se hablaron incluso de episodios violentos entre ellos.

Una etapa que Rosario Mohedano tiene olvidada y que no quiere recordar, en parte por el poco apoyo que tuvo tras la ruptura y que ella misma ha querido resaltar en su única publicación tras la detención del padre de su hijo: "Que poca vergüenza todos esos que siendo cómplices y creyendo lo que les convenía, aún demostrando lo contrario, ahora me llamáis para saber cuál es mi opinión sobre todo esto", comienza el texto de la cantante que pide a los medios que la dejen de molestar: "Por favor, esto ya lo superé y no gracias a vosotros. Si no vais a pedir perdón no uséis ese pasado manipulado para dañar a quien me sigue de cerca, al contrario que a mí, no os ha importado nunca. Gracias".