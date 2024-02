Blanca Manchón, a 'Supervivientes': deportista olímpica, influencer y madre de familia

9 / 11

Aunque está encantada con sus hijos, no duda en hablar abiertamente sobre cómo le ha cambiado la vida ser madre y aquellos tabús de los que algunas mujeres prefieren no hablar: “Tengo un estado físico lamentable, no duermo, lloran en estéreo, quieren comer a la vez, se asustan al tirarse peos, tengo la memoria atrofiada, como cosas raras a horas raras, pongo 3 lavadoras al día, aunque me duche tengo la sensación de oler a leche y caca de bebé, no consigo ducharme antes de la 1 de la mañana ,necesitaría que el día tuviese 35h, pero la noche solo 3”.