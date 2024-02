La novia de Jota Peleteiro desaparece de las redes sociales tras conocerse su conversión al Islam

Apenas 24 horas después de conocerse que Jota Peleteiro se ha convertido al Islam, Ajla Etemovic, su explosiva novia, ha cerrado por sorpresa sus redes sociales. Se desconoce el momento exacto de su ‘huida’ de Instagram pero es muy sorprendente ya que Ajla trabaja como modelo internacional y utiliza Instagram para promocionar su imagen, además del restaurante con espectáculo que regenta junto a un socio.

Peleteiro se dejaba ver con la modelo ver en redes sociales habitualmente y tan solo un año después del divorcio de Jessica Bueno, con la que no ha acabó en muy buenos términos. Aunque Etemovic vive en los Países Bajos, ya se había dejado ver en Madrid con el futbolista e incluso pasaron las Navidades en el país natal de Ajla. Las fotos que compartió Jota de su relación siguen colgadas en su perfil de Instagram pero el de la modelo aparece como ‘no disponible’.

Lo cierto es que para el gallego esta nueva etapa es muy emocionante, aunque no ha dado detalles de cómo afectará a su vida personal y familiar. Jota siente que se le pone "la piel de gallina" al hablar de todo esto, tal y como ha explicado en un vídeo publicado por el medio Al-Qabas, el mismo que anunció su conversión. "Ayer estuve a punto de llorar y no quería", revela recordando este bonito momento que ha vivido junto a la familia de su amigo Faisal Buresli, a quien siente como a un hermano: "Ellos me han hecho sentir todo ese amor".

"Lo que yo he sentido en su casa, en su familia, es lo que yo quiero para mi familia, para mis próximas generaciones. Estar todos juntos y felices", recalcó el que fuera centrocampista, que se retiró del terreno de juego hace unos años para dedicarse íntegramente al mundo empresarial.