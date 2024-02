Gabriela Guillén va poco a poco incrementando sus apariciones públicas. La polémica con Bertín Osborne, en realidad, no ha desaparecido, en tanto el cantante todavía no ha dado paso alguno al frente en cuanto a reconocer o no la paternidad de su hijo. Pero la esteticienne ya se deja caer en actos públicos.

Al contrario de lo anunciado, ha sido la propia Gabriela la responsable de presentar una demanda de paternidad. Así lo confirmó Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, negando de paso que haya publicado en redes fotografías del pequeño.

"No quiere hablar de ello públicamente, pero tendrá su final", anunció Cortázar, apuntando a que Gabriela efectivamente está dispuesta a llevar la discusión al siguiente paso pero no a hablar del cantante en la prensa. "Es el padre de mi hijo, pero nada más", aseguró a la periodista, anunciando que efectivamente sus acciones legales están en proceso.

Todo ello después de presentar al bebé a nada menos que El Turronero, el mejor amigo de Bertín Osborne, así como el también empresario Rafa Dona Vega, dueño de las tiendas de El Capote. Un gesto que sin duda resulta toda una advertencia al entorno de Bertín, los mismos que comenzaron a esparcir la idea de la prueba de paternidad que ahora ella misma ha hecho suya.

Una imagen de Y ahora Sonsoles | Atresmedia

No en vano, un mensaje publicado en sus redes aclara su postura: "La envidia no siempre es lo material, a veces la gente siente celos por tu personalidad". Gabriela, por tanto, se relaja mientras vuelve a los medios y a convivir con el entorno de quien fue su pareja. No habla sobre Bertín, pero sus gestos y acciones lo dicen todo.