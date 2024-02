Crecen las conspiraciones sobre la salud de Kate Middleton entre tanto secretismo

Continúa el secretismo en torno al estado de salud de Kate Middleton, que se encuentra recuperándose en Adelaide Cottage (Windsor), tras someterse a una cirugía abdominal de la que no han trascendido más detalles. El último comunicado sobre la princesa de Gales fue emitido por Kensington Palace hace un mes y desde entonces poco se sabe sobre ella.

El príncipe Guillermo se encarga de gran parte de la agenda de la Casa Real británica y cada uno de sus movimientos se mira con lupa, por eso eso su ausencia en la misa en memoria de su padrino Constantino de Grecia celebrada el martes ha disparado las alarmas. La cita tuvo lugar en el Castillo de Windsor (cerca de Londres) con la reina Camilla como anfitriona y no fue hasta última hora cuando el heredero envió una notificación personal anunciando que no acudiría.

Esto no ha hecho más que disparar las especulaciones y conspiraciones, sobre todo en las redes sociales. En los foros se cita la información que la periodista Concha Calleja dio en el programa Fiesta (Telecinco) que apuntaba a que la princesa estaba en un "coma inducido", algo que, por cierto, sentó muy mal en el seno de Buckingham, que se apresuró a negarlo.

La locura y teorías descabelladas se han desatado en Reino Unido entre usuarios que apuntan a que la mujer del príncipe Guillermo se estaría recuperando de alguna cirugía estética como una gluteoplastia para aumentar los glúteos o que se ha cortado el pelo y no le gusta. Bromas aparte, el Daily Mail recoge declaraciones del biógrafo real Phil Dampier que apuntan a que Kate "tiene derecho a una vida privada" aunque con algún ‘pero’.

"Me temo que si no se da ninguna razón para que el príncipe Guillermo se retire en el último minuto, inevitablemente habrá especulaciones, algunas de ellas descabelladas e injustas, pero esa es la naturaleza de las redes sociales estos días", dijo. "El otro día hubo informaciones escabrosas en una publicación griega sobre la salud de Kate, de los cuales no hay evidencia, pero estos rumores circulan por todo el mundo rápidamente".

El experto real Richard Fitzwilliams calificó el silencio de Kensington como un "regalo para los conspiranoicos". "Guillermo sabe que su inexplicable ausencia en Windsor ocuparía los titulares mundiales, a pesar de que varias fuentes aseguraron a los medios que no estaba relacionada con la salud de Kate. La Familia Real tiene derecho a la privacidad, y hasta qué punto se ejerce ese derecho es lo que siempre se ha debatido", afirmó.

El príncipe de Gales fue visto por última vez en los Premios Bafta el pasado 18 de febrero, mientras que a Kate no se la ve en público desde la Navidad celebrada en Sandringham. Deberá permanecer en casa para recuperarse del todo y no será hasta "después de Semana Santa" cuando la volvamos a ver.