Michu anuncia su embarazo de José Fernando y Ortega Cano se entera por la prensa

Michu, que horas después de descubrir por la portada de la revista Diez minutos que José Fernando le había sido infiel, acaba de anunciar que está embarazada de nuevo. Con una mezcla de alegría, miedo -ya que es una paciente de riesgo por sus problemas cardíacos- y tristeza por su ruptura con el hijo de José Ortega Cano, la gaditana anuncia su futura maternidad en una exclusiva en la revista Semana, dejando claro que su relación con el hermano de Gloria Camila no tiene vuelta atrás.

Una noticia sobre la que ya se ha pronunciado José Ortega Cano ante los micrófonos de Europa Press, y lo ha hecho con una reacción inesperada que nos ha dejado sin palabras. Y es que al darle la enhorabuena porque se va a convertir en abuelo por segunda vez, el diestro se ha echado a reír mientras afirmaba "no lo sé, no lo sé". Ha sido cuando la reportera le ha dicho que Michu está embarazada cuando, sin poder disimular su decepción, ha exclamado "¡Ah! ¡De Michu!" reconociendo que se esperaba que fuese de Gloria Camila.

"No le puedo decir, no se nada. Llevo unos días de viaje y no tengo ni idea", ha explicado, revelando que no sabía que José Fernando iba a volver a ser padre. Y fiel a su discreción, ha evitado pronunciarse sobre la tensa relación que tienen actualmente su hijo y Michu, dejando también en el aire si le hace ilusión volver a ser abuelo: "Bueno, pues ya veremos a ver. Ya se lo digo ¿vale?".

Una relación fallida

A pesar de que ha luchado por su amor durante 11 años y que precisamente por ese motivo han conseguido superar todos los obstáculos y altibajos, Michu ha decidido que no dará una nueva oportunidad a José Fernando a pesar del hijo que esperan en común y que nacerá, si todo va bien -está embarazada de 10 semanas- el próximo mes de septiembre.

"No entraba en mis planes tener un segundo hijo. Cuando me enteré me quedé en shock, se me vino el mundo encima", ha confesado, asegurando que va a seguir adelante con el embarazo y va a afrontar en solitario su maternidad. Michu asegura al respecto que no quiere repetir "los mismos errores que con mi hija Rocío", que tiene 6 años.

Una decisión que tiene muy meditada y que tomó cuando vio que José Fernando le había sido desleal. Como ha contado en la entrevista, el pasado verano dejó al hijo de Rocío Jurado porque se dio cuenta de que no había madurado y no estaba dispuesto a asumir responsabilidades. Entonces Michu le dijo que quería ser libre y conocer a otras personas, pero en Nochevieja se reencontraron, pasaron 4 días juntos y ella pensó que por fin le daba su lugar.

Como desvela, aunque tuvieron "cuidado", fue ahí cuando concibieron al que será su segundo hijo, cuyo sexo desconoce por el momento. Y cuando la joven creía que todo estaba bien con José Fernando, "él se fue con otra". "Me esperaba una traición de cualquier persona menos del padre de mi hija" confiesa.

Ahora, su relación es nula -aunque él sí habla con su hija por teléfono y videollamada- y como Michu insiste una y otra vez, no hay posibilidades de reconciliación. "Llevo 11 años por salvar la relación y primero tengo que salvarme yo, tengo que pensar en mí, en mi hija y en el bebé que viene" explica.

Una exclusiva en la que también habla de José Ortega Cano y de Gloria Camila. Del torero, como afirma, no tiene nada malo que decir porque es una persona "muy buena" que "adora" a su nieta. Sin embargo, de la que fue su cuñada desvela que es la que peor se ha portado con ella, tachándola de cruel por los comentarios que ha hecho descalificándola.