Diego Arrabal y Gustavo González, condenados a 10 meses de prisión por las fotos de Mariló Montero

Gustavo González y Diego Arrabal han sido condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona a 10 meses de prisión por el caso de las fotos privadas de Mariló Montero. Tras la victoria de la presentadora en el procedimiento civil en el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid a principios de 2022, el pasado mes de enero se celebró el juicio penal por el que la defensa de Mariló pedía para ambos seis años de prisión, aunque la sentencia, sobre la que cabe recurso, no llega al año.

Así lo adelanta El canal de Ricky en Youtube, que desvela que González y Arrabal están "destrozados, cabreados y no se pueden creer qué está pasando en la Justicia". El propio Diego Arrabal ha tuiteado este jueves sobre una sentencia que no considera justa: "Tengo 52 años. Siempre he creído en la justicia de mi país (España). Hoy día 29 de febrero del 2024, dejo de creer. Me avisaron hace unos cuantos años, ‘Dieguito van a por ti’, me venía de muy buena fuente. Hoy se confirma, me quieren destruir. (Quien tiene padrino, se bautiza)".

Aunque dichas imágenes no fueron publicadas en ningún medio de comunicación, Mariló aseguró en el juicio que "pasaron de redacción en redacción, de mano en mano, y me las describieron con tanta precisión que me sentí violada, fue realmente humillante".

Tras varias horas en el interior de los juzgados, y de prestar declaración ante el juez, Mariló abandonó el lugar sin entrar en detalles sobre lo sucedido minutos antes "porque no es conveniente". "Ya sabes que cuando estamos en procesos judiciales lo normal es mantener silencio, pero son casi diez años de proceso judicial y esperemos que termine lo antes posible". "Quedan algunas horas para pasar página, pero todo llegará. Hay que tener paciencia y siempre hay que confiar en la justicia", sentenció entonces.