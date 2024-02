La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Alaska para abordar toda la actualidad social del momento. Uno de los temas relativo a Isabel Pantoja y las imágenes que la muestran paseando por Córdoba de la mano de una amiga... con un titular que llama a la duda sobre la naturaleza de esa amistad.

"Ponen etiquetas a algo que pretenden que hagamos lo demás", aseguró al respecto la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, sobre la portada de la revista Lecturas donde se tratan de inferir cosas sobre Mariló, que ha resultado ser una vieja amiga de Pantoja.



"Mariló no quiere salir de ese silencio que la ha acompañado siempre quitando que es escritora y autora de alguna que otra novela. Es una persona que lleva en la pandilla de Pantoja muchos años", dijo, algo que apoyó Federico Jiménez Losantos como una "información deliberadamente maliciosa".

Es más, "no hay mal rollo entre Agustín e Isabel. Hace tres o cuatro semanas estaba con esta señora de la portada dando un paseo", se contó en la crónica rosa de esRadio relativo a Mariló y Agustín Pantoja.

La periodista Beatriz Cortázar calificó la portada de Pantoja de la mano de otra mujer como "un ejercicio de no querer decir pero que lo digas tú, que es mucho mas rastrero. Yo no lo digo pero tú lo entiendes. Y está estudiando medidas legales", dijo en referencia a Mariló, "una señora anónima, gerente de una clínica en Córdoba, que no se dedica a la farándula y que piensa que tiene derecho a su intimidad y su imagen".

Jiménez Losantos fue todavía más allá: "Después de tanta historia es siempre lo mismo: maricón, boyera. ¿Esto qué es, a qué jugamos?", se preguntó el director de Es la mañana de Federico. "¿Pero no érais vosotros los de Rociíto, la banda fucsia? Hay que recordar que no están en el Gobierno ahora pero el montaje que hicieron con Rocío Carrasco, Pedro Sánchez, Ione Belarra y la ministra de Igualdad ahora descatalogada, junto a Ana Pardo de Vera y todo el rojerío diciendo 'increíble, malos tratos'. Algo que se rechazó en todas las instancias judiciales", explicó sobre estos "montajes políticos típicos de este Gobierno de chorizos".