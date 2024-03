La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Verónica Caso, Daniel Carande, Carlos Pérez Gimeno y Emilia Landaluce para discutir toda la actualidad social. Centrada en el fichaje de Victoria Federica para el reality El Desafío de Antena 3, que se garantiza un casting de primera línea al que también se ha sumado Genoveva Casanova.

"Una persona contó a Isabel González en Antena Tres que quería hacerse la simpática", dijo el periodista Daniel Carande en esRadio, con una información que desmentiría en parte la fama bien ganada de antipatica de Victoria Federica. "Dicen que es un muy tímida y que fue simpática", dice sobre esos primeros pasos de la hija de la infanta en el programa, que acaba de comenzarse a grabar.

"Desmienten también que haya puesto condiciones", añadió el periodista Carlos Pérez Gimeno al respecto de lo comunicado a la subdirectora de Es la mañana de Federico en la cadena.

No obstante, y tal y como quiso añadir Carande, Victoria Federica en realidad "nunca ha posado ni dicho buenos días ni buenas noches. Una cosa es ser tímida y otra maleducada. Aunque no quieras hacer declaraciones eso se da", dijo, sobre la fama de Victoria Federica en las alfombras rojas que acostumbra a recorrer. Algo que certifica Pérez Gimeno, que "en unos premios BMW de pintura la intenté parar y no fue posible. Se fue corriendo".

El periodista Daniel Carnada añadió además que Vickyfede "siempre va con el perro de presa", en referencia a sus protectores y escoltas. "Me hace gracia que diga que no es influencer. ¿Y la agencia de influencers que la representa que no es de influencers? ¿En calidad de qué?", se preguntó.