El polémico tío de Kate Middleton ficha por 'GH VIP' en el peor momento para la Casa Real

Reino Unido está envuelto en un huracán mediático por los problemas de salud de la Familia Real, aunque gran parte de la atención se la está llevando Kate Middleton por el secretismo sobre su estado y su desaparición del mapa desde las pasadas navidades. Por si fuera poco, a la polémica se suma el fichaje de su tío Gary Goldsmith por Celebrity Big Brother (Gran Hermano VIP).

El hermano de Carole Middleton, madre de la princesa de Gales, ha hecho enfurecer a la familia por el miedo a que pueda revelar secretos familiares en el programa, que comenzó en la noche del domingo. ""Gary dijo que la madre de Kate, Carole, y su padre, Michael, le han leído la cartilla. No están contentos de que vaya a Celebrity Big Brother. Es exasperante para ellos. Kate no necesita este estrés", desvela una fuente al diario The Sun.

A pesar de las preocupaciones de la familia, el entorno de Gary insiste en que "sólo hablará con cariño de su sobrina Kate". Goldsmith asistió a la boda de su sobrino con el príncipe Guillermo en 2011 y al matrimonio de Pippa con el multimillonario James Matthews seis años después.

"A los ojos del público, Gary se ha convertido en la oveja negra de la familia Middleton. Carole es su hermana, por lo que siempre habrá amor, pero ya no están de acuerdo en muchas cosas. Él ha dicho que no tiene su bendición para entrar a la casa, pero de todos modos va a seguir adelante con todo", añadió la fuente. "Quiere defender a su familia. Gary no haría nada que avergonzara a Kate o Guillermo, en quienes piensa mucho. Con Kate fuera del ojo público en este momento y el príncipe de Gales cargando con todo, lo último que quieren es que el tío Gary cause vergüenza en la televisión".

La fuente apunta en The Sun que "es muy probable que el príncipe Harry y Meghan Markle estén en la línea de fuego, ya que Gary no ha ocultado lo poco que le gustan". En los últimos años Goldsmith ha expresado públicamente sus sentimientos hacia los duques de Sussex, especialmente al príncipe Harry tras la publicación de su autobiografía Spare el año pasado.

En octubre de 2023, Gary dijo sobre el libro: "Estoy particularmente consternado por su vil confección de verdades a medias y mentiras porque es mi adorada sobrina. Kate es autosuficiente, ingeniosa y extremadamente capaz", y agregó: "No es una reina del drama".

Lo que está claro es que el pasado de Goldsmith ha supuesto un quebradero de cabeza para la familia de Kate. En 2009 fue fotografiado consumiendo cocaína con una prostituta en Ibiza y fue declarado culpable por pegar a su cuarta esposa, Julie-Ann, mientras ésta estaba en estado de embriaguez.