El tiktok viral del sobrino de Almeida que ha generado confusión sobre su relación

Queda poco menos de un mes para que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se conviertan en marido y mujer y la boda no pierde ni un ápice de interés mediático. El enlace promete ser uno de los grandes eventos del año y la familia del alcalde de Madrid está muy emocionada. Uno de sus sobrinos, Rafael Martínez-Almeida, compartió un TikTok celebrando que su tío haya encontrado por fin el amor.

"Razón por la que creo en el amor: Mi tío lo encontró cuando pensaba que no lo iba a encontrar nunca", escribe el joven junto a una fotografía junto a su hermana y el regidor madrileño. El TikTok se hizo rápidamente viral y llegó hasta Twitter, donde algunos confundieron a la jovencísima chica, también sobrina de Almeida, con la novia del alcalde, lo que generó un enorme revuelo y desató todo tipo de bromas.

El TikTok del sobrino de Almeida. 🥲 pic.twitter.com/NIPsYnYT97 — Jose Manuel Sánchez (@jose_manuelsn) March 3, 2024

Lo cierto es que la diferencia de edad entre Almeida y Teresa Urquijo es de 22 años pero no ha sido ningún impedimento para sellar su amor. La pareja se casará en una ceremonia religiosa a la que asistirán familiares y amigos y que tendrá lugar en una finca a las afueras de Madrid que pertenece a la familia de ella. El lugar elegido para un día tan importante es propiedad de la abuela materna de Teresa, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del rey Juan Carlos y hermana del anterior duque de Calabria.

El futuro novio reconoció en redes sociales que se había resignado a encontrar el amor hasta que apareció su pareja. "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", escribió, recordando aquellos años en los que la prensa se interesaba tanto por su soltería y su ‘mala’ suerte en el amor.