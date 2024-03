La madre biológica de Isa Pantoja amenaza con visitar España: "Voy a ir a Cantora"

Roxana Luque viajará por primera vez a España en las próximas semanas con el propósito de acercar posturas con su hija. La madre biológica de Isa Pantoja ha asegurado al programa Así es la vida que en mayo viajará a nuestro país y tiene intención de visitar la finca Cantora, donde su hija pasó su infancia y adolescencia junto a su madre Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera. "Quiero anunciarles que quiero viajar a España en mayo y tengo intenciones de visitar Cantora", explicó la peruana al espacio de Telecinco: "Tengo el sueño de abrazar a Isa".

Aunque Roxana Luque asegura que su única intención es conocer a su hija, pues "no ha perdido la esperanza" de reconciliarse con ella, lo cierto es que este viaje podría estar motivado por intereses económicos, pues ya podría haber cerrado su participación en algunos de los espacios de Mediaset. Hace unos meses la peruana ya amenazó con viajar a nuestro país para asistir a la boda de Isa Pantoja con Asraf Beno en Sevilla, de hecho se aseguró que tenía pensado acudir por sorpresa al lugar de la ceremonia para intentar ver a su hija.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría para Isa Pantoja, a la que no ha durado mucho la alegría del encuentro con su marido tras su paso por la casa de Gran Hermano Dúo. Seria y cabizbaja, la hija de Isabel Pantoja ha evitado hacer declaraciones al respecto. Y es que la joven siempre ha asegurado que su única madre es la cantante y no tiene intención de conocer a Roxana Luque, pese a que ha insistido en varias ocasiones en el encuentro.

La amenaza de esta visita a España podría quedar en nada, como ya ocurrió en la boda de Isa Pantoja a la que no solo no acudió Roxana Luque, sino que tampoco asistieron Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La única que acompañó a la novia en un día tan especial fue su prima Anabel, con la que tiene una estupenda relación: "Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella", expresó la joven en su última entrevista a una conocida revista de nuestro país haciendo referencia a su hijo, Alberto, que lleva meses sin ver a su abuela.