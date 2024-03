Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, denuncia los insultos que reciben sus hijos en la calle

Alice Campello, mujer del futbolista Álvaro Morata, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que denuncia el acoso de un individuo hacia ella y sus hijos en plena calle "por ser de otro equipo", haciendo referencia a que sus hijos suelen lucir camisetas del club Atlético de Madrid. La modelo y empresaria está harta de este tipo de comportamientos y ha decidido empezar a grabar a sus acosadores.

"Por culpa de este tipo de personas a veces no salimos de casa cómodos con nuestros hijos. ¡Se ha puesto a insultar a los niños por ser de otro equipo! Me parece alucinante que un hombre empiece a gritar a unos niños y a una mujer", escribe la italiana junto a un vídeo del acosador en el que aparece de espaldas.

"Me ha dado pena no haberle fotografiado la cara para que pase vergüenza. Lamentablemente, no es la primera vez que pasa pero a partir de ahora voy a subir las caras para que les de vergüenza delante de mucha gente", sentencia con enfado.

La empresaria y el futbolista colchonero tienen cuatro hijos en común: los mellizos Leonardo y Alessandro (5), Edoardo (3) y la pequeña Bella (1). En sus redes sociales es habitual ver a los niños luciendo camisetas de diferentes equipos de fútbol, desde el Atlético de Madrid, Juventus, Manchester United o la Selección Española. Sin embargo, algunos aficionados del Real Madrid no perdonan que Morata fichara por el club de Diego Simeone en 2019 y lo futbolístico traspasa a lo personal.

El matrimonio siente adoración por sus cuatro hijos y siempre han hablado de formar familia numerosa, aunque la modelo desveló que tendrá que dejar pasar una larga temporada para volver a quedarse embarazada. Alice sufrió complicaciones en el parto por cesárea de su hija pequeña. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible porque los médicos no podían detenerla. Permanecí en el quirófano, me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre. La última esperanza era un globo que me pusieron. Si no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", relató en una entrevista en el programa Verissimo, del Canal 5 italiano.

Sobre las 10 de la mañana perdió el conocimiento y no fue hasta las 10 de la noche cuando recobró la conciencia. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible porque los médicos no podían detenerla. Permanecí en el quirófano, me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre. La última esperanza era un globo que me pusieron. Si no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", contó muy emocionada.

"Fui al hospital pensando que sería uno de los mejores días de mi vida, pero terminó así". De su lado no se separó Álvaro Morata. "Le vi la cara y estaba pálido, destrozado", recordó, aunque por suerte, los peores momentos han quedado atrás y completamente recuperada asegura que aunque "no ha sido fácil, tienes que pensar positivamente". "Hoy lo veo todo con más amor, más especial".