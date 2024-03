Genoveva Casanova regresa a las portadas cuatro meses después del 'Federicogate'

Sabedora de que este miércoles varias revistas iban a llevarla a portada, Genoveva Casanova publicó el martes antes de medianoche una foto en instagram en la que anunciaba su regreso a las redes (que es sinónimo de la vida social) y, además de agradecer el cariño recibido, explicaba cómo se ha sentido desde que estalló el "Escándalo Federico X".

"Han sido unos meses en los que necesitaba paz y tranquilidad, pero ya estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poco a poco poder volver a mi vida normal y cumplir con mis compromisos laborales", escribe la mexicana.

Hola la lleva en un recuadro en la página superior en el que asegura que "Genoveva empieza una nueva vida". "Así han sido sus meses desaparecida", añade la revista. En páginas interiores, leemos que ya está trabajando en la grabación de El Desafío y que está dispuesta a afrontar todas las pruebas, a pesar de su dolencia pulmonar.

Y añade una información que nos deja desconcertadas. Es un tirar la piedra y esconder la mano que nos da qué pensar. Dice Hola textualmente: "Según cuentan a esta revista, Federico viajó a España con cierta asiduidad, aunque no haya aparecido en su agenda oficial o no haya trascendido públicamente. De hecho, tres fuentes distintas nos han apuntado que el rey danés habría estado, por última vez en Madrid, hace solo tres semanas".

Las claves de la reaparición de Genoveva

Semana opta por explicar cómo se habría producido el fichaje de Genoveva por El Desafío, el programa de Antena Tres. Aunque la versión oficial habla de un contrato firmado a principios de 2023, esta publicación asegura que "la reciente popularidad y expectación que rodean a la mexicana ha sido el impulso definitivo para materializar su contratación".

Lo que no tiene pensado hacer, amplía Semana, es aceptar otras ofertas para hacer entrevistas o patrocinar marcas, su anterior trabajo.

Lecturas publica fotos de la mexicana caminando por Madrid ataviada con el uniforme moderno de los que no quieren ser reconocidos: gorra calada hasta las cejas y mascarilla FFP2. De las buenas, no de las de Koldo y Ábalos. Genoveva se ha mudado a un piso a las afueras de la capital cerca de las instalaciones en las que se graba El Desafío.

Adiós a Fernando Gómez-Acebo

Hola dedica un amplio reportaje a recordar la figura del hijo pequeño de la infanta Pilar, fallecido el pasado viernes después de sufrir problemas respiratorios. Dice la revista que Fernando Gómez Acebo, Coco, "era muy familiar" y que "su faceta favorita era la de padre desde que nació su hijo Nicolás". El pequeño tiene sólo ocho años.

Hola dedica la portada a su funeral, eligiendo una foto de los reyes durante su visita al tanatorio para consolar a sus familiares. La revista asegura que Felipe VI estuvo a su lado desde que ingresó en el hospital.

Hola también incluye, varias páginas después, varias imágenes de la asistencia de los reyes y de los eméritos al funeral en memoria de Constantino de Grecia, celebrado en Londres. "La familia Borbón (que no Familia Real) lanza un mensaje desde Windsor: buena sintonía, risas, complicidad y cariño".

En Semana hablan de Coco como "la debilidad de la infanta Pilar".

Triste despedida familiar antes de ‘Supervivientes’

Diez Minutos lleva a portada el drama que vive Carmen Borrego, que sigue sin arreglar su desencuentro con su hijo José María.

Vemos en portada a la mayor de Las Campos acudiendo al domicilio de su hijo el pasado viernes 1 de marzo para despedirse de él antes de viajar a Honduras para concursar en Supervivientes. Sin embargo, según la revista, su nuera, Paola, evitó cruzarse con ella y salió de casa antes de que llegara.

Para colmo la visita duró apenas 15 minutos, tras los cuales Borrego y su marido salieron de la vivienda cariacontecidos.

Cóctel de noticias

Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no se esconden. No lo han hecho nunca, pero Semana aprovecha su paso por Perú para recordar que su amor va viento en popa. Paloma ha pasado unos días con el cantante y los dos han salido juntos a cenar rodeados por los fans del artista, que no soltó de la mano a su amada ni un solo instante.

Cayetano Rivera y María Cerqueira celebran un año de amor. Hola recuerda que la pareja celebra ahora aniversario, y lo hace además con fotos atípicas: la presentadora ha sido fotografiada por primera vez yendo a una plaza para ver torear a su novio.

Su primo Canales Rivera está enamorado de nuevo. Lo cuenta Semana en exclusiva en un reportaje en el que vemos al torero con su nueva ilusión, una mujer llamada Regina que está al frente de una de las inmobiliarias más importantes de Valencia.

Los marqueses de Cubas bautizan a su hija con Tamara Falcó como invitada estrella. Isabel Junot y Álvaro Falcó han reunido a sus familiares en la Iglesia de San Fermín de los Navarros, el barrio en el que residen. No hay exclusiva de la celebración, al parecer él es bastante alérgico a los medios.

Julio Iglesias Júnior tiene nueva novia. Se llama Ariadna, es cubana, es modelo y está cortada por el mismo patrón que todas las anteriores. Esta vez las fotos exclusivas de Hola anunciando la buena nueva no son en un paraíso caribeño, sino en una cabaña invernal en el Lago Tahoe.

Carla Vigo, voluntaria en una residencia de ancianos. La sobrina de la reina Letizia colabora con la asociación "Adopta un abuelo" y acompaña a los mayores en las residencias. De momento ha aparcado sus sueños de ser actriz.