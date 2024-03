Después del súbito cambio de opinión de Bertín Osborne sobre Gabriela Guillén y su hijo, el entorno del cantante reacciona. La esteticienne habría pedido ya la prueba de paternidad que demostraría definitivamente que Bertín es el padre del bebé, haciendo suya la reclamación de los familiares de aquel, poco convencidos con las reclamaciones de Gabriela.

Ahora Bertín Osborne parece decidido a devolver las aguas a su cauce inicial, antes de los sonados titulares de su entrevista en Hola la misma semana del nacimiento del pequeño. Y su hija Eugenia, que siempre ha preferido guardar un relativo silencio, y otros como su buen amigo El Turronero ya han reaccionado.

Eugenia Osborne lo hizo en la fiesta que se ha celebrado en Madrid en homenaje a la fragancia masculina más icónica de Armani, Acqua di Gio. "Como sabéis no suelo hablar de ese tema. Lo importante es que le preguntéis a él y que os conteste él" ha afirmado rotunda, dejando claro que no piensa dar su opinión sobre la actitud que está teniendo su padre con Gabriela y su bebé.

Sin embargo, y tras confesar hace unos días que el artista estaba "pachucho" y se había quedado muy flojo tras contagiarse de Covid a principios de año, la influencer ha querido lanzar un mensaje tranquilizador sobre la salud de su progenitor: "Está bien. Ha estado con antibióticos y eso le ha ayudado a quitarse la infección. Hace una semana que no hablo con él pero me dijo que estaba mucho mejor" ha revelado.

Por su parte, José Luis López 'El Turronero', quien se ha dejado ver en la XVI edición de los Premios Cofrade Ciudad de Marbella donde ha sido galardonado con el 'Premio Cofrade de la Solidaridad, ha asegurado también que "le parece perfecto" y que todo lo que haga el cantante le parece "todo bien".

También ha desvelado que el hijo de Gabriela es precioso, pero no se atreve a sacar parecido con su amigo: "Yo no he dicho a quién se parece, yo los niños pequeños no sé a quién se parecen, sé que es muy bonito, muy guapo y muy grande".

Además, el empresario ha dejado claro que apoya que haya un acercamiento entre su amigo y Gabriela porque "un buen arreglo es lo mejor que hay" ya que "nadie desea que ocurran conflictos, pero seguro que todo saldrá bien".