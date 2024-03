Manu Sánchez: "Cumplo mi sueño al presentar mi trabajo en París"

Manu Sánchez lleva 25 años, dedicándose a la moda, y con una carrera impecable gracias al tesón que siempre a tenido para hacerse un hueco en un mundo nada fácil. Le acaban de nombrar embajador de la XV edición de la Pasarela Fashion Week Madrid, que se celebra este fin de semana en el Casino Gran Vía. "Estoy muy contento por haber sido elegido, cada año se otorga este galardón y para mí es muy importante que me lo entregue el anterior que es mi gran amigo Petro Valverde. En el desfile que presento, es un repaso de mis creaciones, a lo largo de mis años de carrera profesional, he escogido los modelos más emblemáticos . Mi favorito es un traje de chaqueta de terciopelo chiffon azul noche de seda, muy barroco con bordados en plata y pedrería. Lo hice hace 2 años y pertenece a mi colección privada. No está a la venta, y su precio depende de la cantidad de bordados que la clienta quiera. Lo tengo de muestra, y sí alguien me lo encarga, se lo hago". Así lo explicó.

Carlos Pérez Gimeno y Manu Sánchez

Manu, en el mes de Noviembre publicó un libro, bajo el titulo , "Secretos de un probador" donde confiesa secretos de su carrera, y en el que cuenta la gran amistad que tuvo con Carmen Sevilla, ya que era su diseñador de cabecera. "Sigo teniéndola muy presente, por el gran cariño que nos teníamos uno del otro. El libro va muy bien de ventas, en unas semanas lo presento en La Coruña. Ahora estoy totalmente volcado en la nueva temporada Primavera- Verano, es una época muy buena, de bodas y eventos, tengo muchos encargos de novias y madrinas. El 8 de Junio es una fecha muy importante tanto a nivel profesional como personal, porque presento un desfile con motivo de mi vigésimo quinto aniversario en la alta costura, en el Instituto Cervantes de París. Me llena de satisfacción y espero que todo salga bien". Concluyó.