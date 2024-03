Marisa Jara desvela su relación 'secreta': "Fui novia de Leonardo DiCaprio"

Marisa Jara visitó esta semana el plató de De viernes para hacer un repaso sobre su exitosa carrera profesional pero también para desvelar el nombre de uno de los hombres más importantes que han pasado por su vida y que hasta ahora había mantenido oculto: el conocido actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio.

Aunque su familia y sus amigos eran conocedores de esta relación, la modelo siempre había ocultado el romance: "Lo conocí en Nueva York. Yo, en aquel momento, estaba trabajando muchísimo. Tenía unos 20 años", narró sobre le momento en el que el actor y ella se vieron por primera vez.

Según el relato de Jara, coincidió con el actor en su propia casa, en una fiesta a la que fueron invitadas tanto ella como sus compañeras de pasarela. Reconoce que ella ya estaba "prendada" de Leonardo tras verlo en Titanic: "No me quitaba el ojo en todo el tiempo y yo feliz porque a mí, él, me encantaba". Se intercambiaron los teléfonos y comenzaron a quedar y a hacer escapadas fuera de Nueva York.

"Fue una etapa súper divertida, yo me lo pasé genial. Fue un romance muy bonito. Duró tres meses", confesó Marisa, reconociendo que es la única persona "de habla inglesa" con la que ha estado: "Tengo que confesar algo. Es la única persona de habla inglesa con la que estoy, me gusta el hombre español porque yo me tengo que entender. Muchas veces no disfrutaba por esto. La comunicación y energía la necesito tener en español y me ponía muy nerviosa". Rompió ella y, ya en aquel momento, le había echado el ojo a Manu Tenorio, cuya historia de amor duró tres años y medio.