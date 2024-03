Gabriela Guillén ya se ha manifestado a su entorno más cercano tras la decisión de Bertín Osborne de virar 180 grados en su actitud respecto a ella y su hijo.

Cuando Gabriela ya ha presentado su solicitud de una prueba de paternidad, haciendo suya la exigencia del entorno del cantante antes de que éste mismo la pida, la esteticienne dice no tener ni idea de si Bertín realmente va a reconocer como suya a la criatura, o al menos hacerse cargo en alguna medida de su manutención, extremo que negó la misma semana de su nacimiento en la prensa.

"Yo le he hecho esta pregunta, de que Bertín quiere cambiar el comportamiento y, literalmente, se ha reído. Dice que no tenía ni idea", afirmó en Fiesta el periodista Sergio Pérez. Una información ratificada también por Amor Romeira, que asegura que "no le está dando credibilidad a esto que estamos contando".

Recuperado del coronavirus que lo ha mantenido postrado en la cama o severamente afectado durante meses, Bertín pretende ahora suavizar la situación con su ex, que no se acaba de creer lo que está ocurriendo. Han sido meses de bochorno mediático y angustia, y Gabriela se resiste a cambiar de opinión.

Eugenia Osborne y El Turronero, hija y amigo del cantante, ya se manifestaron con cierta duda y estupefacción ante el cambio de política de Bertín Osborne. Ese acercamiento de posiciones contradice totalmente sus declaraciones de los últimos meses, que no obstante supusieron en su momento un cambio de actitud importante respecto al embarazo de su ex.

Fue la periodista Beatriz Cortázar quien reveló en Y ahora Sonsoles y esRadio este drástico cambio de rumbo en Bertín, que se habría dado cuenta de los errores que ha cometido en los últimos meses -en los que habría tomado algunas decisiones de las que ahora se arrepiente- y le estarían pasando factura en su imagen pública