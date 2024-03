Terelu Campos, ingresada en un hospital por problemas respiratorios

Nuevo golpe para la familia Campos. Mientras Carmen Borrego lucha por sobrevivir en Honduras y se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2024, Terelu Campos se encuentra ingresada en un hospital madrileño desde este sábado por una afección respiratoria.

La presentadora padece neumonía y está hospitalizada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, centro médico de referencia para todo el clan y el lugar en el que María Teresa Campos falleció el pasado 5 de septiembre.

Un delicado trance sobre el que no se han pronunciado públicamente ni Terelu, que estará varios días alejada de la pequeña pantalla hasta que se recupere completamente, ni su hija, que este domingo ha participado como colaboradora en el primer debate de Supervivientes, dejando entrever que el estado de su madre no es lo suficientemente grave o preocupante como para no cumplir con sus compromisos profesionales.

Coincidiendo con el ingreso hospitalario de Terelu, este fin de semana se ha emitido la visita que la hija de María Teresa Campos hizo hace unos días al programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur, protagonizando una emotiva entrevista en la que no pudo evitar romperse al recordar a su madre.

Tereleu confiesa que la extraña "profundamente" y se sinceró sobre lo durísimo que fue el final de su progenitora: "Le pedí a la Virgen que se la llevara. Ella estaba muy mal. La peor enfermedad es la de la mente, a ella el cerebro la devoró por dentro y la consumió por fuera, no se alimentaba". "Ella supo que se iba y diez días antes de su muerte me dijo 'no puedo más' y esa frase la tengo grabada dentro", reveló.