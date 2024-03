Eugenia Osborne aclara el estado de salud de Bertín: "No está en el hospital"

Al margen de si le ha llegado o no el burofax que Gabriela Guillén le ha enviado para que se someta a las pruebas de paternidad y demostrar que es el padre de su hijo, Bertín Osborne está en el punto de mira por los problemas de salud que arrastra desde que se contagió de coronavirus a principios de enero.

El artista no se encuentra bien y los efectos que arrastra del covid desde hace más de dos meses -entre ellos tos persistente o cansancio permanente- habrían provocado que el fin de semana se trasladase de Sevilla a Córdoba para recibir atención ambulatoria en un centro médico cordobés por la importante bajada de defensas que ha sufrido en las últimas semanas.

Así lo han revelaron en el programa Y ahora Sonsoles, donde Paloma García Pelayo explicó que Bertín está siguiendo un tratamiento con medicación intravenosa para incrementar su sistema inmune. Además, aunque no es preocupante, y se encuentra bien, los médicos le habrían recomendado tranquilidad y descanso hasta que se recupere completamente.

Una información que ha confirmado su hija Eugenia Osborne, que firme en su postura de no hacer declaraciones sobre Gabriela Guillén, no ha tenido problemas en aclarar el motivo por el que el cantante se ha desplazado a Córdoba para recibir atención médica. "No está en el hospital, a lo que ha ido ha sido a inyectarse vitaminas para ya superar el covid, pero está bien. Para nada está hospitalizado. Fue, se puso el chute de vitaminas y se fue a dormir la siesta a casa, o sea que nada. Está perfectamente" ha asegurado.