Joaquín Torres, contra su hermano: "Ha robado a mis padres. Les ha dejado en la indigencia"

El fallecimiento de Joaquina Verez Vivanco ha desatado una cruenta guerra en el seno de la familia de Joaquín Torres. La madre del arquitecto murió el pasado 2 de marzo después de una larga enfermedad dejando destrozado a su hijo que le dedicaba una emotiva despedida en sus redes sociales: "Mi madre se ha ido rodeada de amor y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor", escribió. "El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo (...) Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida que siempre será su legado que nada ni nadie podrá superar", añadió sobre la pérdida, que ahora ha abierto una brecha familiar por el patrimonio.

Junto a sus hermanos Mayte y Andrés, Joaquín acusa a su otro hermano, Julio Torres, de haber actuado "bajo una mala praxis" en la gestión empresarial de la familia, lo que les ha dejado importantes deudas. En un comunicado emitido este lunes, los hermanos aseguran que la actitud de Julio les ha ocasionado "un profundo dolor personal" que les ha llevado a interponer una querella para recuperar el control de las compañías familiares: "Desde la familia Torres Verez se han interpuesto una serie de querellas cuyo objetivo es recuperar el control de las compañías y patrimonio familiar destruido por Julio Torres Verez", indica el texto.

En conversaciones con la revista Semana, el arquitecto ha ahondado en esta guerra familiar asegurando que su madre pasó de ser una de las personas más ricas de España (con un patrimonio que rondaba los 41 millones de euros) a tener todas sus cuentas embargadas: "Mi hermano ha robado a mis padres", asegura Joaquín Torres. "No es una guerra de hermanos, esto es contra su madre y su padre. Mi madre no pudo soportar el dolor que suponía todo esto. Arrebató todo el dinero a mis padres, les dejó en la indigencia absoluta", explica al citado medio. "Fui yo el que tuve que mantenerles. Les tenía yo que pagar los seguros médicos. Todo el patrimonio embargado...", añade.

El arquitecto cree que su madre "no merecía ese final" después de tantos años de trabajo y sacrificio: "Es horrible. Imagínate que dejas a tu hijo la administración única de todos tus bienes y descubres que te ha robado. Que te ha dejado sin nada. No podían tener ni tarjetas de crédito, nada. Mi madre se murió diciendo que no quería ver a Julio. Te imaginas este dolor tan terrible...Mis padres ya perdieron un hijo con 28 años, de sobredosis", dice completamente roto a la citada publicación.

Reconoce que lleva años callando esta "pesadilla" por respeto a su madre, sin embargo dos semanas después de enterrarla, se niega a seguir guardando silencio: "No lo hemos hecho público hasta ahora porque me daba vergüenza, ella nos dio permiso para hacerlo público. Me dijo que se quería ir en paz. Desgraciadamente la justicia va tan lenta que en tres años solo he podido recuperar la gestión de un 20 por ciento de las empresas. No nos dejan un papel, todo endeudado, embargado".

El padre de Joaquín Torres, con 88 años y enfermo, esta consternado por esta situación con su hijo: "Que su hijo en el que había confiado todo lo dejase sin nada. Hasta sus joyas personales (…) Como mínimo ha cometido estafa, administración desleal... De los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida ya nos querellamos y se archivó la querella (aclara: un padre no puede querellarse penalmente contra un hijo salvo en dos excepciones que los jueces no han querido contemplar); de la falsedad documental ya tenemos denuncia presentada en Cuenca y fraude procesal nos vamos a querellar en los próximos días….".

Lo cierto es que Julio Torres se ha visto envuelto en varios escándalos financieros a lo largo de los últimos años: el más sonado afectó a varios famosos como Carlos Sáinz o Alejandro Sanz, que denunciaron al hermano de Joaquín Torres tras invertir en un proyecto de energía que jamás vio la luz.