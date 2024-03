Quedaba por surgir la figura de Pippa Middleton, la hermana de Kate, en el enigma de su desaparición desde que el pasado diciembre la princesa de Cambridge fuera sometida a una cirugía abdominal cuya supuesta convalecencia todavía perdura, tres meses después. Una ausencia que ha dado lugar a todo tipo de rumores alimentados por la reciente publicación y retirada de una imagen falsa de Kate Middleton, y más tarde otra fotografía de la que igualmente se ha demostrado haber sido elaborada artificialmente.

Quedaba, sin embargo, por salir a colación Pippa Middleton, la hermana de Kate, que según algunas de las muchas especulaciones surgidas a raíz de lo ocurrido en las últimas horas podría haber hecho de "modelo" para el montaje fotográfico de la princesa.

Hasta ahora, lo único evidente es que la imagen de Kate en un coche junto a su marido es el de una mujer -probablemente la misma- desde el mismo ángulo pero colocada en otro lugar. Un trabajo básico de montaje fotográfico que delata el absoluto descontrol en la gestión mediática de Buckingham.

Los metadatos de la primera imagen de Kate con sus hijos confirman que la imagen de los niños fue tomada el viernes 8 de marzo, apenas unos minutos después de ser torpemente editada. Un dislate que provocó la primera reacción de la Princesa en redes sociales con un breve comunicado pidiendo perdón por sus "experimentos".

La crónica rosa de Es la mañana de Federico también trató largo y tendido el momento de crisis que atraviesa la Casa Real británica, así como las hipótesis que se manejan sobre el verdadero estado de la Princesa. Tal y como explicó la subdirectora del espacio, Isabel González, "hay ciertas señales" que manifiestan el posible papel de Pippa, la única hermana de Kate, en el escándalo: "Que Pippa se fuese al Caribe para llevarse los fotógrafos pudo ser una forma de distraer. Se habla de que lo de Kate es una cortina para que no se hable de Carlos III, pero él si que aparece".

El diario británico Daily Mail ha mostrado imágenes de la atractiva Pippa, de 40 años, embutida en un ajustado bikini blanco pasando un día de playa con su marido James Matthews y sus tres hijos en común. Unas imágenes ligeras y atractivas que parecen hacer querer olvidar el drama desarrollado en Londres, las hipótesis sobre la maltrecha salud de su hermana y -desde luego- la torpe conspiración palaciega destinada a ocultarlo.

Y es que en medio de todo, y de manera simultánea, el cáncer de colon de Carlos III. El Rey fue diagnosticado con esta enfermedad, pero a diferencia de su nuera no se ha decidido ocultarla. Y es que desde Palacio se ha impuesto la ley del silencio con la amenaza de posibles demandas. Según González, citando la intervención en Y ahora Sonsoles de Gloria Campos, experta en Protocolo con trato y conocimiento de la institución británica, ""nos dejó a todos sorprendidos porque no podía dar o poner el nombre concreto a la intervención de Kate, pero ¿por qué? Ella hablaba de peligro de demandas y en ningún momento formalizó el mal. Pero sí que confirmó que el comunicado no miente; ella ha sido intervenida en la zona abominal. Lo que nos hace sospechar la enfermedad de Crohn.