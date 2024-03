La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para comentar toda la actualidad del momento. Centrada, entre otros temas, en la demanda de paternidad presentada por Gabriela Guillén a Bertín Osborne, que tras varios traspiés mediáticos trata ahora de acercar posiciones con la esteticienne.

La novedad del caso es el burofax enviado por Gabriela a su ex y que demuestra que todo está judicializado y que la pareja ya no habla si no es a través de sus abogados. Ella, de momento, no se pronuncia, pero la tensión es evidente y Gabriela se muestra cada vez más segura de sí misma.

Federico Jiménez Losantos comentó la mala política que ha seguido el cantante en las últimas semanas relativa al caso de su posible hijo con Gabriela. La prueba tardará, pero según el director de Es la mañana de Federico, "para antes del verano estará sustanciada", y entonces tocará que "el juez diga dónde hacerse la prueba para garantizarse una custodia asegurada".

Algo que va en contra de la intención de Bertín de someterse a ella en una clínica privada y que es uno más de los varios traspiés a la hora de manejar la situación. "Si cuentas algo sea con credibilidad y sea verdad que no tengas que desmentirte horas después", comentó Jiménez Losantos, que por eso mismo -y no por mala voluntad del cantante- al final "esta historia que tenía perdida la está ganando Gabriela Guillén".

"No ha habido reconocimiento oficial ni oficioso pensando en el niño, que es el problema, no Gabriela", opinó el director de Es la mañana de Federico. "Ese niño es un ciudadano español, tiene unos derechos que están garantizados legalmente y el proceso de paternidad tiene que ser legal y no es opinable. No les cabe en la cabeza a algunos que eso no se opina. Se puede opinar que Bertín o Gabriela están mejor o peor, pero no se puede opinar que el niño tiene derechos sagrados y eso lo garantiza la ley y como vayas en contra te la vas a pegar. ¿Cómo no lo vieron antes?", lamentó Federico sobre el asunto.